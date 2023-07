FASM abre período de inscrição para Vestibular de Medicina 2024

A Faculdade Santa Marcelina (FASM) abre às 10h desta terça-feira, dia 18 de julho, o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2024. De acordo com o cronograma, a faculdade receberá as inscrições até as 23h59 do dia 9 de outubro de 2023.

Essa edição do processo seletivo conta com a oferta de 85 (oitenta e cinco) vagas para o curso de Medicina (período integral). A Fundação Vunesp é a responsável por organizar e realizar o Vestibular de Medicina da FASM.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line. Portanto, os interessados devem acessar o site da Fundação Vunesp, e preencher formulário eletrônico de inscrição.

Após preencher e enviar o formulário, os candidatos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição. Para efetivar a inscrição, o pagamento deverá ser feito até o dia 10 de outubro. Ainda de acordo com o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).





Vestibular de Medicina: seleção



Você também pode gostar:

A classificação dos candidatos será estabelecida a partir dos desempenhos obtidos pelos mesmos em provas aplicadas pela Fundação Vunesp. Nesse sentido, os candidatos responderão a avaliações compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 3 de novembro de 2023, e acontecerá em dois turnos, das 9h às 13h e das 15h às 18h (horário de Brasília).

A Vunesp deve liberar a consulta aos locais de prova a partir do dia 26 de outubro. Para consultar onde realizará a prova (endereço, ensalamento, etc), o estudante deve acessar o site da Vunesp, fazer login na área do candidato e clicar em “Local de Prova”.

Composição das provas

Conforme indicado no edital, a Vunesp aplicará duas provas. A Prova I será composta por 20 (vinte) questões discursivas sobre conteúdos de Química e Biologia e por uma proposta de redação em Língua Portuguesa.

Já a Prova II contará com 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física, sendo 10 questões sobre cada disciplina.

A aplicação da Prova I será no período da manhã, com duração de 4 horas, enquanto a Prova II será à tarde, com duração de 3 horas.

Orientações para as provas

De acordo com as orientações do edital, no dia da prova, os candidatos deverão comparecer aos locais de aplicação com antecedência. Os portões serão fechados às 9h e às 15h. A Vunesp não permitirá a entrada de estudantes após o fechamento dos portões.

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto atualizada para ter o acesso liberado. Além disso, a FASM recomenda que os candidatos levem lápis preto, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.

Vagas e resultados

Ao todo, a FASM está ofertando 85 vagas para essa edição do processo seletivo. Para a seleção via provas presenciais, a oferta é de 81 vagas, enquanto outras quatro vagas são para a seleção via IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA).

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024, com a lista de classificados em 1ª chamada, está prevista para o dia 5 de dezembro de 2023, por meio do site da Vunesp.

Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão fazer as matrículas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2023, com a entrega dos documentos solicitados de forma presencial, na secretaria da FASM.

Veja detalhes no edital do Vestibular de Medicina 2024.

Leia também UnDF publica resultado final do 1º Processo Seletivo Discente; a lista de convocados em 1ª chamada já está disponível.