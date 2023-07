FASM divulga edital do Vestibular de Medicina 2024; veja datas

A Faculdade Santa Marcelina (FASM) publicou o edital de abertura do Vestibular de Medicina 2024, com as principais regras, procedimento e cronograma. De acordo com o documento, a oferta total da instituição é de 85 (oitenta e cinco) vagas para o curso de Medicina (período integral).

Segundo o cronograma, a FASM receberá as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 no período de 18 de julho às 23h59 do dia 9 de outubro de 2023.

Como se inscrever?

Conforme as orientações do edital, as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Fundação Vunesp, organizadora do processo seletivo.

Portanto, os interessados devem acessar a página do vestibular durante o período de inscrição e realizar o preenchimento do requerimento eletrônico. Após preencher e enviar o formulário, os candidatos deverão gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição.

O valor da taxa é de de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O pagamento da taxa deverá ser feito até 10 de outubro para a efetivação da inscrição.



Vestibular de Medicina: Provas

Para a classificação dos inscritos, a FASM vai considerar as notas obtidas pelos candidatos em provas organizadas e aplicadas pela Fundação Vunesp. A avaliação será composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 3 de novembro de 2023, e acontecerá em dois turnos, das 9h às 13h e das 15h às 18h (horário de Brasília).

Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar onde realizarão as provas a partir do dia 26 de outubro. Para conferir o ensalamento e demais informações, o estudante deverá acessar o site da Vunesp, fazer login na área do candidato e clicar em “Local de Prova”.

Composição das provas

A Vunesp aplicará duas provas. A Prova I contará com 20 (vinte) questões discursivas abrangendo conteúdos de Química e Biologia e por uma proposta de redação em Língua Portuguesa. A aplicação será no período da manhã, com duração de 4 horas.

Já a Prova II contará com 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física, sendo 10 questões sobre cada disciplina. A aplicação dessa segunda avaliação será à tarde, com duração de 3 horas.

De acordo com as orientações do edital, no dia da prova, os candidatos deverão comparecer aos locais de aplicação com antecedência e apresentar documento oficial de identificação com foto atualizada para ter o acesso liberado.

Além disso, a FASM recomenda que os candidatos levem lápis preto, borracha e caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta.

Oferta de vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta total da FASM é de 85 vagas para essa edição do processo seletivo. Para a seleção via provas presenciais, a oferta é de 81 vagas. Outras quatro vagas são para a seleção via IB (INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA).

A publicação do resultado final do Vestibular de Medicina 2024, com a lista de classificados em 1ª chamada, está previsto para o dia 5 de dezembro de 2023, por meio do site da Vunesp.

Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão fazer as matrículas nos dias 6 e 7 de dezembro de 2023, com a entrega de todos os documentos solicitados de forma presencial, na secretaria da FASM. Entre os documentos, a instituição solicita o certificado de conclusão do Ensino Médio e o respectivo histórico escolar. O ingresso de estudantes será no primeiro semestre de 2024.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais detalhes.

