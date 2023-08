faturamento do filme com bilheteria IMPRESSIONA brasileiros; Veja o valor

No último final de semana, a tão aguardada estreia do filme “Barbie” nos cinemas deixou uma marca impressionante no mercado de entretenimento, que vem enfrentando sérias dificuldades financeiras em 2023. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira (24), a bilheteria arrecadou uma incrível quantia de US$ 162 milhões nos Estados Unidos e surpreendentes US$ 194 milhões em outros mercados, totalizando uma impressionante soma de mais de US$ 356 milhões (o equivalente a mais de R$ 1,6 bilhão na cotação atual).

O Brasil também contribuiu de forma significativa para o sucesso do filme da Barbie. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), somente nos primeiros quatro dias em cartaz, “Barbie” faturou expressivos R$ 84 milhões em território nacional.

Esse desempenho excepcional de “Barbie” nas bilheterias é um alento para a indústria cinematográfica, que tem enfrentado grandes desafios financeiros devido à crise em curso. O filme, estrelado por um elenco talentoso e dirigido por profissionais renomados, conseguiu cativar o público e atrair multidões para as salas de cinema, demonstrando a relevância contínua do entretenimento na vida das pessoas.

O tão aguardado filme Barbie, distribuído pela Warner Bros., tem se destacado nas bilheterias, alcançando números expressivos e superando expectativas. Com um orçamento de produção estimado em US$ 145 milhões, menos da metade do que já arrecadou até o momento, o filme se consagra como um verdadeiro fenômeno no mercado de entretenimento. No entanto, Hollywood permanece cautelosa ao analisar os resultados iniciais de suas estreias, dadas experiências recentes.

Além do custo de produção da Barbie, o cálculo do lucro também leva em conta os gastos com divulgação, que devem ultrapassar a marca dos US$ 100 milhões, embora esses valores não sejam inclusos no orçamento oficial do filme.

A receita bruta das bilheterias é dividida entre os estúdios responsáveis pela produção, as redes exibidoras que levam o filme ao público e até mesmo as empresas que comercializam os ingressos. Essa divisão de lucros pode se mostrar um processo complexo, mas mesmo diante desses diversos fatores, “Barbie” não se afasta da alcunha de um sucesso comercial.

Com a impressionante arrecadação até o momento, o filme tem se mostrado capaz de conquistar tanto o público quanto a crítica. A história envolvente, aliada a uma produção de alta qualidade, atraiu multidões para as salas de cinema, consolidando-se como um entretenimento atraente para diversas faixas etárias.

Nos últimos anos, os filmes live action têm ganhado cada vez mais espaço nas telonas e cativado o público de todas as idades. Essa tendência cinematográfica consiste na adaptação de obras previamente concebidas em outras mídias, como animações, quadrinhos, jogos de videogame, brinquedos ou até mesmo clássicos literários, para o formato de filmes com atores reais.

Uma das principais razões para o sucesso dessas produções é a capacidade de trazer para a realidade histórias que já encantaram gerações de fãs. Ao presenciar seus personagens favoritos ganhando vida e sendo interpretados por atores de carne e osso, o público é levado a uma experiência única, repleta de nostalgia e emoção.

Após o sucesso estrondoso das animações e filmes em animação da Barbie, a Warner Bros., em parceria com a Mattel, decidiu trazer a personagem para o mundo real, em uma produção grandiosa. O filme está sendo considerado um dos lançamentos mais aguardados do ano e vem se destacando com o sucesso de bilheteria.