Faustão BATE MARTELO e define SEU FUTURO após sair da Band!

Início da Carreira: Locutor de Rádio

Fausto Corrêa da Silva, mais conhecido como, é um exemplo vivo de dedicação e talento na indústria do entretenimento brasileiro. Nascido em 1950, em São Paulo, Faustão passou por uma série de transformações em sua carreira, desde seus primeiros dias como locutor de rádio até sua recente estreia na Band.

Faustão começou sua carreira no rádio. Com apenas 14 anos de idade, já demonstrava seu talento como locutor nas rádios Cultura e Brasil. Seu talento para a narração de eventos cotidianos e sociais logo chamou a atenção, e não demorou muito para que ele se tornasse um respeitado repórter esportivo.

Primeiras Experiências Profissionais

Faustão começou sua carreira profissional muito jovem, aos 14 anos, e em pouco tempo, seu talento para a narração ao vivo atraiu a atenção de emissoras maiores. Seu trabalho como repórter esportivo na rádio Excelsior, Brasil e Globo, lhe rendeu um convite em 1969 para atuar como repórter de um telejornal na TV Record.

Faustão na TV Record

Na TV Record, Faustão demonstrou sua versatilidade como jornalista. Além de atuar como repórter para o telejornal, ele também apresentou um programa de rádio e cobriu diferentes editorias.

Expansão Profissional

O trabalho de Faustão não se limitou à TV Record. Ele também passou pela rádio Jovem Pan e pelo jornal O Estado de S. Paulo, onde permaneceu até 1984. Durante esse período, ele cobriu importantes eventos esportivos, incluindo duas Copas do Mundo e várias edições da Libertadores da América.

A Ascensão para a Fama: Faustão na TV

Em 1984, Faustão teve a oportunidade de apresentar seu primeiro programa solo na televisão, o “Perdidos na Noite”. O programa, que começou como um quadro dentro de outro programa da TV Gazeta, rapidamente ganhou notoriedade e se tornou um programa de auditório completo na Record.

Faustão na Band

Foi em 1986, na Band, que Faustão finalmente conseguiu alcançar uma audiência nacional. Seu senso de humor rápido e sua capacidade de improvisar ao vivo conquistaram o coração dos telespectadores de todo o Brasil.

Programas de Sucesso

Faustão lançou vários programas bem-sucedidos ao longo de sua carreira. Em 1987, ele lançou o programa “Safenados e Safadinhos”. Em 1989, ele se mudou para a Globo, onde se consolidou com o “Domingão do Faustão”, que permaneceu no ar por 32 anos.

O Domingão do Faustão

O “Domingão do Faustão” foi um enorme sucesso de audiência. Com segmentos populares e pegadinhas que se tornaram conhecidas em todo o Brasil, o programa se tornou uma instituição da televisão brasileira.

Faustão na Band: Uma Nova Fase

Após deixar a Globo, Faustão retornou à Band em janeiro de 2022. De segunda a sexta, logo após o Jornal da Band, às 20h30, Faustão apresentava uma programação diferente a cada dia, com muitas novidades, atrações musicais, shows de talentos e curiosidades para o público.