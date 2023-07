FBI prende James Nott com 40 crânios humanos! Eles são meus amigos mortos

TFBI fez uma prisão incomum no Estados Unidos da América como um homem foi detido com 40 crânios humanos. Ele supostamente faz parte de uma quadrilha de tráfico de cadáveres.

A prisão ocorreu no estado de Kentucky, no sul do país, e James Nott disse que guardou os crânios porque pertencem a seus ‘amigos mortos’.

Isso só tem preocupado as pessoas daquele país, pois a violência e casos desse tipo continuam aparecendo nos noticiários de forma recorrente.

Este caso causou comoção nas redes sociais, pois as pessoas que navegam na internet não entendem como Nott fez isso.

Como Nott conseguiu e guardou os crânios?

Segundo informações fornecidas pelas autoridades de Kentucky, Nott morava próximo aos crânios, assim como outros restos humanos.

Isso era para vendê-los ilegalmente, pois o mercado negro desse tipo é um dos mais recorrentes, além de sempre movimentar muito dinheiro quando se trata de órgãos ou restos mortais de pessoas que já faleceram.

De fato, agentes do FBI vincularam o detido ao tráfico de cadáveres para uma rede que inclui o gerente do necrotério da Harvard Medical School.

“Eles são apenas meus amigos mortos”, foram as palavras que Nott usou para se comunicar com o FBI em Kentucky quando foi preso, tentando encontrar uma solução para seu caso.

O que mais foi encontrado na casa de Nott?

Embora Nott tivesse 40 crânios humanos em sua casa, não era tudo o que ele guardava. Além desta descoberta, também foram encontrados restos humanos e crânios decorados.

Tratava-se de medula espinhal, fêmures, ossos do quadril e uma bolsa da Harvard Medical School, o que motivou a rápida ação e detenção dos envolvidos.

E apesar de tudo isso, James Nott não foi acusado em nenhum momento por crimes relacionados aos cadáveres; no entanto, ele foi acusado de porte de arma de fogo, considerando que é um criminoso condenado.