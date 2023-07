FCM/RJ divulga resultado Vestibular de Medicina 2023/2

A Faculdade de Medicina de Campos (FCM) é uma instituição de ensino superior com sede em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.

A faculdade possui uma oferta de cursos muito variada. Porém, um dos maiores destaques da FCM/RJ é o curso de Medicina, disputado por candidatos de todo o Brasil.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/RJ foi aplicada no dia 25 de junho. Na última sexta-feira, dia 21 de julho, a instituição divulgou o resultado final do processo seletivo.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/RJ. Vamos conferir!

Resultado do Vestibular de Medicina da FCM/RJ é divulgado

Nesta sexta-feira, dia 21 de julho, a FCM/RJ divulgou o resultado final do Vestibular de Medicina Os candidatos já podem acessar o resultado diretamente na página dedicada ao processo seletivo.

O documento contém o nome dos candidatos aprovados (“classificados”) em ordem de classificação no processo seletivo. Também constam os nomes dos candidatos que não foram aprovados (“não classificados”), mas somente os participantes habilitados para a correção da redação foram incluídas nesta lista final.

É importante destacar que os candidatos também podem consultar a nota obtida na prova de redação e o gabarito oficial da prova.

Próximos passos no Vestibular de Medicina da FCM/RJ

O próximo passo dos candidatos aprovados no Vestibular de Medicina da FCM/RJ é realizar os procedimentos de matrícula na faculdade.

De acordo com o calendário oficial do processo seletivo, a matrícula poderá ser feita nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2023, das 10 às 18 horas. O procedimento de matrícula na FCM/RJ não pode ser feito de forma virtual e deve ser realizado presencialmente na sede da FCM no seguinte endereço: Rua Alberto Torres, 217, Centro, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

É importante destacar que, conforme as informações divulgadas, só poderão se matricular os participantes classificados que concluíram o Ensino Médio ou equivalente ou tenham obtido o certificado de conclusão do Ensino Médio.



A FCM recomenda a leitura do edital do Vestibular de Medicina 2023/2, documento em que constam informações sobre o funcionamento do procedimento de matrícula para os candidatos que foram aprovados neste processo seletivo.

Vestibular de Medicina FCM/RJ: oferta de vagas

Por meio do Vestibular de Medicina 2023/2, a FCM/RJ ofereceu 26 vagas para o curso de gradução em Medicina ministrado na sede principal da universidade em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro.

Os participantes aprovados ingressarão ingressar no segundo semestre letivo de 2023. As aulas terão início no dia 14 de agosto.

Puderam participar do processo seletivo os candidatos que já concluíram ou que irão concluir ainda em 2023 o ensino médio. Assim, os candidatos “treineiros” não puderam concorrer à uma vaga por meio do Vestibular de Medicina da FCM.

Vestibular de Medicina FCM/RJ: funcionamento das provas

O Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM previa a aplicação de uma prova presencial para os candidatos. O exame foi realizado no dia 25 de junho nas cidades de Campos dos Goytacazes, Niterói e Rio de Janeiro e Vitória.

A prova do Vestibular de Medicina da FCM/RJ foi formada por 60 questões de múltipla escolha sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As perguntas foram divididas da seguinte maneira:

12 questões de Língua Portuguesa/Literatura Brasileira;

20 questões de Biologia/Química;

10 questões de Física/Matemática;

10 questões de Geografia/História;

8 questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da FCM/RJ foi composta por uma proposta de redação. Os candidatos redigiram um texto dissertativo-argumentativo em língua portuguesa sobre um tema atual proposto pela banca examinadora. O texto deveria conter, no máximo, 25 linhas e foi avaliado com nota variando de 0 a 100 pontos.