FCMSCSP recebe inscrições para Processo Seletivo 2023/2 até 20 de julho

A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023/2. De acordo com o edital, as inscrições seguem abertas até as 23h59 do dia 20 de julho de 2023.

Conforme as orientações da instituição, as inscrições serão recebidas de forma virtual. O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00 (vinte reais).

Processo Seletivo 2023/2: Inscrições

Como as inscrições estão sendo recebidas virtualmente, os interessados devem acessar o site da faculdade e realizar o preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, é necessário informar todos os dados pessoais e escolares solicitados.

Além disso, o estudante deve indicar para qual curso de graduação deseja concorrer a uma vaga. É também no momento da inscrição que o candidato deve escolher através de qual modalidade de seleção deseja participar do Processo Seletivo 2023/2.

Após o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa para efetivar o cadastro. A FCMSCSP receberá os pagamentos da taxa de inscrição até 21 de julho.

Processo de seleção: modalidades

Ainda de acordo com a FCMSCSP, o Processo Seletivo 2023/2 conta com duas modalidades de seleção:



Aplicação de uma prova presencial ;

; Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A escolha da modalidade é de exclusiva responsabilidade do candidato. A lista final para o preenchimento de vagas será única, ou seja, é a mesma para as duas modalidades de ingresso. O valor da taxa de inscrição também é o mesmo.

Seleção via Enem

Aqueles que optarem pela seleção via Enem deverão enviar para a faculdade o Boletim Individual de Desempenho do Exame. Os candidatos podem gerar o documento em formato PDF, diretamente da página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Após gerar o Boletim no site do Inep, o participante deve encaminhá-lo para o seguinte endereço de e-mail: secretaria.graduacao@fcmsantacasasp.edu.br. O prazo para enviar o documento é 20 de julho de 2023, último dia de inscrição do Processo Seletivo 2023/2.

Para participar da seleção via Enem o candidato deve ter participado de uma das últimas cinco edições do Enem, ou seja, edições de 2018 a 2022. Além disso, é pré-requisito ter obtido aprovação na prova de redação e pontuação mínima de 400 pontos, considerando a média de todos os componentes da edição.

Seleção via Provas

A aplicação das prova para os candidatos que optarem pela modalidade tradicional de seleção está marcada para o dia 24 de julho de 2023, das 19h às 21h (horário de Brasília).

As provas serão aplicadas exclusivamente no prédio da FCMSCSP localizado na Rua Doutor Cesário Motta Júnior, nº 61 – Vila Buarque (SP). A instituição vai aplicar uma prova objetiva composta a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio e uma prova de redação.

Vagas e bolsas

Ao todo, a FCMSCSP está ofertando 128 (cento e vinte e oito) vagas através do Processo Seletivo 2023/2. As oportunidades são para ingresso nos cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia, Tecnologia em Radiologia e Tecnologia em Sistemas Biomédicos.

Do total de vagas, 60 são na modalidade para Cota Social, que oferece bolsas de estudo de 50% e 100%. Os interessados em concorrer a uma bolsa de estudos, parcial ou integral, deverão escolher a modalidade Cota Social no momento da inscrição.

Além disso, é necessário ser aprovado e classificado no processo seletivo e atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos no edital.

Conforme o documento, para as bolsas integrais, com 100% de desconto, a FSMSCSP exige comprovação de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio). Para a bolsa parcial, com 50% de desconto, a renda familiar per capita bruta a exigida é de até 3 salários mínimos (três).

