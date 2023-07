Felí ABRE VAGAS de EMPREGO em TRÊS cidades

A Felí, empresa que é um correspondente bancário Caixa e conta um time altamente capaz que aliado a tecnologia, está contratando novos profissionais para compor sua equipe. Dessa forma, antes de falar mais sobre a companhia em questão, dê uma olhada nas vagas abertas:

Analista de Crédito Imobiliário – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Crédito Imobiliário – Experiência com o Cliente – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Assistente de Credito Imobiliário – São Carlos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Felí

Sobre a Felí, é interessante frisarmos que são mais de 3 anos de experiência como correspondente bancário exclusivo Caixa. Assim, a sua equipe de especialistas, alinhada às novas tecnologias, proporciona a melhor experiência para todas as partes envolvidas na compra, venda ou construção de um imóvel. Está presente em mais de 20 cidades nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Além disso, tem o propósito de tornar a experiência de crédito mais fácil, simples e feliz. Acredita que com os talentos, processos, experiência, tecnologia e muito entusiasmo irá cada vez mais longe.

Por fim, são mais de 8 anos de experiência e especialização em processos de crédito bancário, com mais de 10 mil clientes e mais de R$ 1 bilhão de crédito disponibilizado através dos mais diversos bancos e parceiros. E se você quer fazer parte de uma cultura dinâmica e colaborativa, vá construir seu futuro!

Como enviar o seu currículo para a empresa?

Para se inscrever em uma das vagas da Felí, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

