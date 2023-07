FEMA divulga edital do Vestibular de Medicina 2024; veja datas

O Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis (FEMA) publicou o edital de abertura referente ao Vestibular de Medicina 2024, que visa a seleção de novos alunos para ingresso no 1º semestre letivo do próximo ano.

Além do calendário, o edital apresenta as regras e procedimentos de realização do processo seletivo. Conforme indicado no edital, a oferta total do FEMA é de 44 vagas para o curso de Medicina (período integral). O documento estabelece ainda que a Fundação Vunesp é a organizadora responsável pelo processo seletivo.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

As inscrições do Vestibular de Medicina FEMA 2024 serão recebidas no período de 31 de julho a 20 de setembro de 2023. De acordo com as orientações do edital, os interessados devem se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp.

Os estudantes devem acessar a página do vestibular no referido período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição. No momento do cadastro, é necessário informar todos os dados pessoais, escolares e de contato solicitados.

Após enviar as informações, o estudante deverá gerar e imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com a data.

Para inscrições feitas até o dia 27 de de agosto, com vencimento no dia 28 de agosto, o valor da taxa é de R$ 310,00 (trezentos e dez reais). Já para inscrições feitas entre 28 de agosto e 20 de setembro, com vencimento do boleto em 21 de setembro, o valor é de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Vestibular de Medicina 2024: Provas

Para fins de classificação dos inscritos, a Vunesp realizará a aplicação de provas compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 12 de outubro de 2023 e acontecerá no período da tarde, das 14h às 18h (horário oficial de Brasília).

O edital indica ainda que a Vunesp aplicará uma Prova de Conhecimentos Gerais e uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.



A prova de conhecimentos gerais será composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões); Língua Inglesa (6 questões); História (5 questões); Geografia (5 questões); Biologia (10 questões); Química (10 questões); Física (7 questões); e Matemática (7 questões).

A avaliação poderá conter questões interdisciplinares. Já a prova de redação apresentará um tema da atualidade, com a proposta de escrita de um texto do tipo dissertativo-argumentativo.

O local de prova será no Campus da Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA, mantenedora do Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA. A consulta ao ensalamento pode ser feita no site da Vunesp, no link “Local de Prova” a partir do dia 5 de outubro.

Resultado

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos das provas está prevista para o dia 13 de outubro, cabendo a interposição de recursos.

A Vunesp e o FEMA devem divulgar os resultados do Vestibular de Medicina 2024 a partir das 15h do dia 9 de novembro de 2023. Na mesma data, a instituição deve divulgar a lista de convocados para a matrícula em 1ª chamada.

Conforme as orientações do edital, as matrículas de 1ª chamada ocorrerão nos dias 10, 13 e 14 de novembro. Os candidatos deverão apresentar todos os documentos de forma virtual.

Entre os documentos solicitados para a matrícula, o FEMA exige a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio e o respectivo histórico escolar, além de documentos de identificação como a Cédula de Identidade (RG) e o CPF do candidato aprovado.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina para mais informações.

