Feriado é CONFIRMADO para QUARTA (19)

É difícil encontrar trabalhadores que não gostem de feriados no Brasil. Esses dias são muito esperados por uma grande parte dos profissionais, que fazem planos para aproveitar da melhor maneira as datas.

Aliás, nem importa o que os trabalhadores planejam para estas datas. O que realmente anima os brasileiros é o que os feriados proporcionam. Como esses eventos mudam a rotina das pessoas, permitindo que façam coisas incomuns, o sentimento gerado costuma ser bastante positivo entre os brasileiros.

Muitos trabalhadores aproveitam as folgas para realizar atividades específicas, impossibilitadas nos outros dias devido ao horário do trabalho. Por exemplo, diversas pessoas utilizam a data para assistir algum programa de TV, visitar familiares ou amigos, fazer exercícios ou mesmo passar o dia inteiro em casa, descansando, deitados na cama ou jogados no sofá.

Seja qual for a razão, milhares de pessoas aguardam ansiosamente os feriados do país, e o próximo está mais perto que nunca, ao menos para alguns trabalhadores.

Feriado em São Paulo

Os trabalhadores do estado de São Paulo irão aproveitar um feriado na próxima quarta-feira (19). A folga no meio da semana é muito desejada por uma parte dos brasileiros, visto que quebra a sequência de dias de trabalho, permitindo, principalmente, que a pessoa descanse para retomar as atividades no dia seguinte.

Contudo, outros trabalhadores preferem folgas próximas ao final de semana. Dessa forma, conseguem aproveitar mais dias de folga, incluindo o sábado e o domingo. Quando isso ocorre, as pessoas podem até mesmo viajar, já que terão um verdadeiro feriadão.

De todo modo, o feriado desta semana só poderá ser aproveitado por um único dia. Na quarta-feira (19), a cidade de Turiúba faz aniversário, ou seja, o feriado é municipal.



Você também pode gostar:

Saiba mais sobre a cidade de Turiúba

A cidade de Turiúba foi fundada no dia 19 de julho de 1959. Isso quer dizer que, nesta quarta-feira (19), a cidade irá comemorar o seu 64º aniversário. A população da cidade é de pouco mais de dois mil habitantes, segundo os dados do Censo 2016 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em resumo, os trabalhadores de Turiúba irão aproveitar o feriado, diferentemente dos demais trabalhadores do país, que terão um dia normal de atividades laborais.

O atual prefeito da cidade é Rubens Fernando de Souza (MDB), cujo mandato chega ao fim em 2024. A saber, o Índice de Desenvolvimento Humano de Turiúba atingiu 0,8 em 2000, sendo considerado muito alto. Esse índice é realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), da Organização das Nações Unidas (ONU).

Feriados x pontos facultativos

Muita gente confunde feriados com pontos facultativos. Em primeiro lugar, vale destacar que há previsão em lei federal para os feriados nacionais. Dessa forma, estas folgas valem para todo o território nacional.

Além disso, alguns municípios e estados podem determinar em lei a folga do trabalho, transformando-as em feriados estaduais ou municipais. Esse é justamente o caso do feriado em Turiúba nesta quarta-feira (19), em homenagem à fundação da cidade.

Por outro lado, os pontos facultativos não possuem essa especificação em lei. Estes dias só serão considerados feriados se houver lei estadual ou municipal que considere a data como tal. Assim, a situação dos trabalhadores pode ser diferente de um município para o outro em caso de ponto facultativo.

Seja como for, a lista dos feriados nacionais em 2023, que garantem a folga para os trabalhadores do país, é a seguinte:

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro (quinta-feira): Finados;

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

Cabe salientar que alguns trabalhadores não folgam nessas datas. Entretanto, caso essas pessoas decidam trabalhar nas datas, e os empregadores concordem, irão receber em dobro.

Independência do Brasil

O próximo feriado nacional acontece apenas em setembro, mas a espera vale a pena. Isso porque a folga ocorrerá em uma quinta-feira, podendo possibilitar um feriadão para os trabalhadores do país.

Trata-se do feriado em comemoração à Independência do Brasil, que ocorrerá no dia 7 de setembro. Em resumo, foi nesse mesmo dia, no ano de 1822, que o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara proclamou a independência do Brasil do Império Português.

Essa data é muito importante para a história do Brasil. Inclusive, o grito de ‘Independência ou morte’, exclamado por Dom Pedro, tornou-se um símbolo da data. O quadro ‘Independência ou Morte’ do pintor paraibano Pedro Américo é considerado a certidão de nascimento do Brasil.

Para comemorar essa data, a maioria das cidades brasileiras realiza desfiles patrióticos no dia 7 de setembro. O mais famoso ocorre Brasília e conta com a presença do presidente da República, bem como com as tropas do país.

Nas demais cidades, os respectivos governadores comparecem aos desfiles para celebrar a data em que o Brasil se tornou independente de Portugal, há mais de 200 anos.

Por fim, os brasileiros terão outros feriados nos últimos meses de 2023. Para quem gosta de folgas, resta aguardar pela chegada desses dias. Até lá, os trabalhadores podem fazer planos e organizar tudo para que os feriados sejam aproveitados ao máximo.