Fernando Diniz será técnico do Brasil até a chegada de Carlo Ancelotti

TA CBF chegou a um acordo com Fernando Dinizatual treinador do Fluminensepara se tornar técnico interino da Seleção Brasileira até Carlos Ancelotti termina seu contrato com Real Madrid. A informação é da TV Globo, que cita fontes da principal entidade do futebol brasileiro.

O contrato será de seis meses ou um ano, dependendo da data final de chegada do técnico italiano, e poderá ser anunciado oficialmente ainda nesta semana.

Fernando Dinizque treinou ex- Real Madrid estrela marcelo entre outros, irá combinar ambas as funções. Ele continuará como técnico do Fluminense e acompanhará a seleção nas datas da FIFA. A CBF teria concordado em pagar uma pequena taxa ao clube carioca para que ele dispensasse o técnico durante as férias internacionais.

As próximas partidas que a seleção brasileira fará serão em setembro, quando enfrentarão Bolívia e Peru nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A grande dúvida é quem será o responsável por selecionar os jogadores para a Copa América de 2024, que acontece em junho daquele ano, quando Ancelotti espera-se que chegue. O torneio começa no dia 20 daquele mês, enquanto o contrato do italiano com Real Madrid vai até o dia 30.

A CBF aposta tudo no técnico que sempre foi o preferido de seu presidente, Ednaldo Rodrigues. No entanto, Ancelotti não assinou nada e não há sequer um acordo definitivo sobre detalhes importantes como quem faria parte da comissão técnica. Também há uma falta de clareza sobre o salário do italiano e como as demandas logísticas seriam atendidas depois que ele assumiu o cargo.