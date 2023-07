ferramenta de tecnologia artificial pode ser utilizada para aprender inglês (Entenda!)

O ChatGPT é uma ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI e lançada em novembro do ano passado. Desde então o chatbot tem sido notícia no mundo inteiro. Todavia, com a tecnologia, é possível conversar com o robô e receber respostas às mais variadas perguntas, como se fosse uma pessoa normal.

De fato, a ferramenta da OpenAI pode ser utilizada para diversas tarefas, como, por exemplo, na criação de uma receita para um jantar a dois, com os ingredientes presentes em uma geladeira. A princípio, em alguns casos, o ChatGPT pode auxiliar os desenvolvedores de software a criar diversos programas facilmente.

Analogamente, a ferramenta de inteligência artificial também é capaz de produzir textos e imagens, ajudando um grande número de profissionais que trabalham nesta área de produção de conteúdo. A solução tecnológica ainda pode ser utilizada de diversas maneiras, inclusive ajudando a seus usuários a aprender o inglês,.

Sendo assim, os usuários podem aprender uma outra língua online, de forma gratuita. Aliás, é possível obter conhecimentos de vários idiomas, através do ChatGPT. De fato, o chatbot da OpenAI possui um grande potencial e é bastante útil na realização de traduções. É possível interagir com o robô em diversos idiomas.

Aulas de inglês no ChatGPT

Ademais, os usuários que estejam aprendendo a falar inglês ou qualquer outro idioma, podem utilizar o ChatGPT para estudar. É só abrir a plataforma e indicar a língua desejada e o seu nível de compreensão. Pode-se solicitar ao chatbot algumas frases comuns utilizadas nas conversas com pessoas estrangeiras.

Desse modo, os usuários podem praticar a sua conversação fazendo algumas perguntas ao chatbot relacionadas a temas diversos. O robô irá responder aos questionamentos na língua solicitada, que pode ser o inglês ou qualquer outro idioma escolhido pela pessoa para interagir dessa maneira, com o robô.

Aliás, a ferramenta tecnológica de inteligência artificial é capaz de dar um feedback ao usuário, corrigindo quaisquer erros e fazendo sugestões relacionadas à língua inglesa. Sendo assim, é possível fazer uma análise sobre as correções que o ChatGPT fizer. A pessoa então pode observar onde pode melhorar no idioma.

Também é possível utilizar a inteligência artificial para aprender novas palavras na língua inglesa. Uma boa dica é traduzir algum texto ou frases, do português para o inglês. Inclusive, é possível utilizar o chatbot para aprender gírias do idioma.

Chatbot professor



Em síntese, pode-se utilizar o chatbot da OpenAI para fazer exercícios e treinar o inglês. É só pedir ao ChatGPT algumas tarefas específicas e detalhadas e pedir um número certo de questões a serem respondidas. O usuário saberá qual é o seu nível no idioma relacionado ao assunto escolhido. O robô pode ser um ótimo professor.

Plataformas de Inteligência Artificial

Não é apenas o ChatGPT que pode auxiliar seus usuários a aprender um outro idioma, como o inglês. Existem na internet outras plataformas que utilizam a inteligência artificial que podem ser bastante úteis, facilitando no entendimento da língua, obtendo traduções de diversos conteúdos com uma certa facilidade.

Podemos destacar a Replika que é uma plataforma inspirada no ChatGPT, que utiliza a inteligência artificial para criar um avatar visual. Ele terá as mesmas características de seus usuários, visto que tem como base a sua personalidade, proporcionando interações amigáveis que possibilitam treinar a conversação.

Já a plataforma LangAI é uma ferramenta que permite a seus usuários conversar em cerca de 20 idiomas diferentes, inclusive o inglês. O robô de inteligência artificial responde de maneira natural, e dá um feedback sugerindo as correções necessárias. Assim é possível aprimorar as habilidades no idioma.

ChatGPT

O ChatGPT possui inúmeras utilidades e deve se aprofundar nas respostas ainda mais com o tempo. A ferramenta de inteligência artificial promete revolucionar o mundo com inúmeras aplicações, que podem ser tanto pessoais, quanto profissionais. Além disso, a tecnologia também está migrando para outros aplicativos.

Em conclusão, o ChatGPT se incorporou ao Whatsapp, o que pode trazer ainda mais praticidade em sua utilização. Outras empresas, na grande maioria, gigantes da internet, também estão investindo na inteligência artificial. Como vimos no artigo, a ferramenta pode ter inúmeras funcionalidades práticas, para o dia a dia.