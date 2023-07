ferramenta permite publicação em texto. Saiba como funciona!

O TIK TOK é um aplicativo bastante conhecido, que permite a seus usuários, criar e compartilhar arquivos pequenos de vídeo. Todavia, a plataforma de mídia anunciou nesta segunda-feira (24/07), que irá permitir a seus usuários, publicarem textos em seu app. Essa nova funcionalidade já está à disposição do público brasileiro.

De acordo com o Tik Tok, “O texto é a mais recente novidade às opções de criação, que permite aos criadores compartilharem histórias, poemas, letras de músicas e outros conteúdos por escrito na plataforma”. Ademais, os posts dos usuários podem ser personalizados através de figurinhas, hashtags, cores e até mesmo som de fundo.

Os usuários do Tik Tok também poderão, a partir de agora, mudar a fonte do texto e a disposição do conteúdo em suas postagens utilizando o aplicativo. Da mesma maneira que as fotos e vídeos dispostas na plataforma, se a pessoa preferir, os textos produzidos na plataforma podem ficar dispostos como um rascunho.

Para criar textos no Tik Tok, deve-se abrir o aplicativo e tocar no ícone +. O usuário irá encontrar três opções de criação, foto, vídeo ou texto. Ele deve escolher a opção de texto. Dessa maneira, ele será encaminhado para a página de criação. Depois de produzir o texto, é preciso clicar em “Concluído”. Pode-se adicionar sons, etc.

Textos no Tik Tok

Com a permissão dos usuários do Tik Tok de publicar e compartilhar textos através da plataforma, o aplicativo, que pertence a ByteDance, irá aumentar as opções dos criadores de conteúdo que utilizam o aplicativo. Espera-se que dessa forma, haja uma distribuição de conteúdo com uma maior diversidade e criatividade.

De fato, com esse novo recurso, os usuários poderão, a partir de agora, compartilhar as suas histórias, letras, poemas, enfim, conteúdos diferentes do habitual, como os tradicionais vídeos e fotos, dispostos na rede social. Vale ressaltar que a plataforma hoje em dia apresenta também transmissões ao vivo.

Esse novo recurso da ByteDance e sua rede social busca ir de encontro ao seu grande rival, o Twitter. Aliás, a empresa de Elon Musk, que agora se chama “X”. Deve-se observar que esta última está passando por diversas alterações, não apenas em seu nome, mas também em suas cores oficiais e em sua logomarca, tão conhecida pelo público.

No caso do Tik Tok, a novidade permite aos usuários não apenas escrever seus textos, mas também colar algo escrito, personalizar o conteúdo de diversas maneiras, incluindo som, adesivos e cores de fundo. É possível marcar a localização, permitir ou bloquear comentários sobre o texto, e muito mais.

Os jovens e o Tik Tok

De acordo com um levantamento da Reuters Institute Digital News, um em cada cinco jovens entre 18 e 24 anos, utilizam o Tik tok para se informar sobre as notícias que acontecem no mundo. Dessa maneira, Para Rasmus Nielsen, um dos coordenadores do estudo, a atual geração não possui muito interesse nas mídias tradicionais.

Para ele, isso se deve ao fato de que esse tipo de mídia se direciona para hábitos, interesses e valores de pessoas com uma maior idade. Sendo assim, o jovem acaba consumindo outros conteúdos, mais voltado aos seus interesses. Enfim, o problema é que ter apenas o Tik tok com fonte de informação deixa muito a desejar.

Segundo uma pesquisa feita pela Comscore, o Brasil é o terceiro país no mundo que mais utiliza redes sociais, e o primeiro na América Latina. O problema é que essas pessoas acabam ficando mal informadas e muitas vezes acabam sendo vítimas das chamadas Fake News e da desinformação.



Streaming de música

O Tik Tok lançou no início do mês um novo serviço de streaming de música, chamado Tik Tok Music. A ferramenta se parece com o Spotify, seu concorrente. O serviço já está disponível no Brasil, e será conectado à conta dos usuários da rede social. Será possível ouvir música, fazer downloads, e compartilhar canções.

Em conclusão, o aplicativo irá contar com grandes gravadoras nacionais e internacionais, como a Sony Music, Warner Music Group e a Universal Music Group. Será possível aos usuários da plataforma, ouvir todas as suas canções prediletas, na íntegra. O preço inicial para o serviço de streaming do Tik Tok Music é de R$8,50.