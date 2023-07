Festival de Música de Penedo 2023 abre inscrição para Mostra de Música Autoral Velho Chico

A edição 2023 do Festival de Música de Penedo (Femupe) está com inscrições abertas para a 2ª Mostra de Música Autoral Velho Chico até o próximo dia 03 de agosto.

O incentivo à produção artística vai selecionar 16 composições que serão apresentadas ao público no dia 19 de outubro. Cada trabalho aprovado receberá R$1.000,00 (mil reais) de cachê, sendo que os inscritos podem ter até duas músicas escolhidas.

A expectativa dos organizadores é otimista devido ao aumento no valor do cachê e a projeção do festival realizado pela Universidade Federal de Alagoas, Prefeitura de Penedo, Governo de Alagoas e instituições parceiras.

“A mostra de 2022 foi um sucesso e, com certeza, os músicos já estão aguardando o edital deste ano. Tivemos inscritos de Alagoas e de outros estados, como Sergipe, Paraná e São Paulo”, informa Vanilson Coelho, responsável pela Mostra de Música Autoral Velho Chico na notícia produzida pela assessoria de comunicação da Ufal.

“Tivemos mais de 40% de participação de músicos de Penedo e região. Isso foi muito bom para o festival, porque não tínhamos na programação a música popular daquela região e nossa proposta é incentivar a música autoral entre os ribeirinhos”, acrescenta Coelho para a jornalista Simoneide Araújo, destacando a importância da mostra realizada em 2022.

A edição deste ano do Festival de Música de Penedo acontece no período de 17 a 21 de outubro e quem quiser participar da mostra autoral deve acessar o link de inscrição clicando aqui e preencher o formulário on-line.

O procedimento também pode ser feito na Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), situada próxima da Prefeitura de Penedo, na Rua Dâmaso do Monte, nº 144, Centro Histórico, de segunda a sexta, das 8h às 12h.

A Mostra Velho Chico assegura a seleção de, pelo menos, 40% de músicas de autoria de penedenses, desde que sejam maiores de 18 anos, com residência comprovada há, pelo menos, um ano completado até a data da inscrição.

Só poderão se inscrever artistas maiores de 18 anos, brasileiras e brasileiros natos ou naturalizados, ou ainda pessoas estrangeiras com situação de permanência legalizada no Brasil e com residência comprovada há, pelo menos, um ano completado até a data da inscrição. Os artistas e as artistas inscritos devem ser Microempreendedor Individual (MEI) com finalidade cultural ou pessoa física representada por MEI com finalidade cultural.

De acordo com o edital, a comissão responsável pela avaliação das composições analisará os seguintes critérios: singularidade e originalidade; caráter inovador; qualidade artística e técnica; adequação do trabalho à sua proposta estilística; e diversidade.

Confira abaixo, na íntegra, o edital da 2ª Mostra Autoral do Velho Chico

Edital 2ª Mostra de Música Autoral Velho Chico (2023).docx

Divulgação Ascom Ufal com edção da Secom PMP

Fotos Roberta Brito/Divulgação Femupe (arquivo 2022)