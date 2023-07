FGTS autoriza e financiamentos do Minha Casa Minha Vida são congelados

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou uma medida que irá beneficiar até 700 mil famílias que estão passando por dificuldades financeiras temporárias e não conseguem pagar as parcelas mensais de seus financiamentos imobiliários contratados com recursos do FGTS.

Essa decisão, válida por seis meses, foi tomada visando auxiliar essas famílias a se readequarem financeiramente e continuarem realizando os pagamentos normais.

Suspensão temporária das cobranças

A suspensão temporária das cobranças dos financiamentos imobiliários do programa Minha Casa Minha Vida foi proposta pela Caixa Econômica Federal, principal agente financeiro do programa. Essa medida é importante para o mercado e está de acordo com a política adotada pelo governo federal de garantir o crédito à população.

De acordo com estudos realizados, mais de 90% das famílias que enfrentam dificuldades financeiras temporárias voltam a pagar suas contas em dia se conseguem estender os prazos e evitar que as dívidas se acumulem. Com a suspensão temporária das cobranças, as famílias terão a oportunidade de se reorganizarem financeiramente e retomarem seus pagamentos em dia, evitando o acúmulo de dívidas.

Benefícios da medida

Essa medida do Conselho Curador do FGTS trará benefícios tanto para as famílias com contas vinculadas ao FGTS quanto para os bancos que pausarem os pagamentos das prestações. Os valores pactuados com os clientes inadimplentes serão incorporados ao saldo devedor, não acarretando prejuízos para nenhuma das partes envolvidas.

Além disso, o Ministério das Cidades solicitou ao Conselho Curador que seja destinado um montante adicional de R$ 28,85 bilhões de recursos do FGTS para o custeio de projetos habitacionais populares. Com essa suplementação, o orçamento inicialmente aprovado para esse fim, que era de R$ 68,1 bilhões, saltará para cerca de R$ 97 bilhões.

Essa suplementação de recursos do FGTS para projetos habitacionais populares será a maior já realizada pelo Estado brasileiro, representando um aumento de 40% em relação ao ano anterior. Essa iniciativa terá um impacto muito positivo no mercado, gerando quase 3 milhões de empregos diretos e movimentando toda uma importante cadeia produtiva.

Segundo o secretário-executivo do Ministério das Cidades, Hildo Rocha, essa medida ajudará a impulsionar a economia e a promover o crescimento do setor de construção civil. A expectativa é que esse investimento no programa Minha Casa Minha Vida contribua para a geração de empregos e a melhoria das condições de vida da população.

Ademais, a aprovação da suspensão temporária das cobranças dos financiamentos imobiliários do programa Minha Casa Minha Vida pelo Conselho Curador do FGTS é uma medida que visa auxiliar as famílias que estão enfrentando dificuldades financeiras temporárias. Essa decisão proporcionará um alívio financeiro para essas famílias, permitindo que elas se readequem e retomem seus pagamentos de forma adequada.

Além disso, a suplementação de recursos do FGTS para projetos habitacionais populares também trará impactos positivos para o mercado, impulsionando a economia e gerando empregos diretos. Essa medida demonstra o compromisso do governo federal em garantir o crédito à população e promover o desenvolvimento do setor de construção civil.

Com a implementação dessas medidas, espera-se que mais famílias tenham acesso à casa própria e melhores condições de vida. O programa Minha Casa Minha Vida continuará desempenhando um papel importante na redução do déficit habitacional e na promoção da inclusão social no país.