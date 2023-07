FGTS pode distribuir R$ 12 bilhões aos trabalhadores com base no lucro de 2022

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve distribuir aos trabalhadores um montante de R$ 12 bilhões ainda em 2023. Desse modo, esse valor corresponde ao lucro líquido de R$ 12,8 bilhões obtido em 2022, representando uma queda de 3,45% em relação ao ano anterior.

A definição sobre a distribuição do lucro será debatida pelo Conselho Curador do FGTS durante este mês, e os números consolidados serão apresentados até o dia 25 de julho. Desse modo, o colegiado será responsável por determinar como o lucro será dividido entre os trabalhadores que possuem saldo na conta até 31 de dezembro de 2022.

De modo geral, a expectativa é de que o valor seja creditado nas contas dos trabalhadores cotistas até o final de agosto. Assim, com relação ao rendimento total do saldo acumulado no exercício de 2022, estima-se que cada cidadão poderá obter cerca de 7%.

Em suma, o Conselho tem duas opções em vista para a distribuição do lucro: repartir o valor total entre os trabalhadores (R$ 12,8 bilhões) ou destinar 99% do resultado (R$ 12,7 bilhões), como ocorreu no ano anterior.

Conforme informações oficiais, em 2022, o FGTS registrou uma receita de R$ 49,8 bilhões, enquanto as despesas alcançaram R$ 36,9 bilhões. Em suma, esses números representam um aumento de R$ 2,3 bilhões em relação às estimativas presentes no balanço provisório.

Quem tem direito ao saque do FGTS?



O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um benefício concedido aos trabalhadores brasileiros. No entanto, nem todos os indivíduos têm direito ao saque dos valores depositados em suas contas. A seguir, destacamos quem pode realizar o saque do FGTS:

Trabalhadores demitidos sem justa causa e aposentados

Aqueles que foram dispensados do emprego sem uma causa que justifique a rescisão têm o direito de sacar o saldo total do FGTS, incluindo o valor depositado pelo empregador e os rendimentos. Além disso, os trabalhadores que se aposentam por tempo de serviço, idade ou invalidez também podem sacar o saldo total do FGTS.

Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário

De forma geral, o saque-aniversário é uma opção oferecida aos trabalhadores, na qual eles podem retirar anualmente um percentual do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. Além dos pontos citados, em situações específicas, como em casos de doenças graves, desastres naturais ou rescisão de contrato de trabalho por acordo entre empregado e empregador, é possível solicitar o saque do FGTS.

Contudo, é importante ressaltar que as regras para saque do FGTS podem sofrer alterações ao longo do tempo. Portanto, é fundamental consultar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal, responsável pela administração do FGTS, para obter informações atualizadas sobre os critérios e prazos de saque.

Fique atento aos golpes relacionados ao FGTS

Infelizmente, golpistas aproveitam-se de situações envolvendo o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para enganar e prejudicar os trabalhadores. É essencial estar ciente e atento para evitar cair em armadilhas.

Informe-se por fontes confiáveis

Sempre busque informações oficiais sobre o FGTS por meio dos canais da Caixa Econômica Federal, como seu site, aplicativo ou agências bancárias. Evite acreditar em informações de fontes desconhecidas ou não verificadas.

Tenha cuidado com e-mails, mensagens de texto ou ligações telefônicas que solicitem seus dados pessoais ou financeiros relacionados ao FGTS. Visto que golpistas podem se passar por funcionários da Caixa ou de outros órgãos governamentais para obter informações sigilosas.

A Caixa não solicita esse tipo de informação por telefone ou e-mail. Além disso, evite clicar em links enviados por e-mails ou mensagens desconhecidas que supostamente direcionam para informações sobre o FGTS. Pois esses links podem redirecioná-lo para páginas falsas que buscam roubar seus dados.