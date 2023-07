FGTS prevê distribuição de LUCRO BILIONÁRIO para os trabalhadores

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está planejando distribuir um montante de R$ 12 bilhões aos trabalhadores ao longo deste ano. Essa quantia corresponde ao lucro líquido de R$ 12,8 bilhões obtido em 2022, representando uma diminuição de 3,45% em relação ao ano anterior.

O Conselho Curador do Fundo de Garantia realizará discussões sobre a distribuição nos próximos dias, com a expectativa de apresentar os números consolidados até o próximo dia 25 de julho. A medida visa beneficiar os trabalhadores que têm direito aos recursos do fundo.

A distribuição desses valores é uma ação recorrente do FGTS, que busca proporcionar benefícios financeiros aos trabalhadores que contribuem para o fundo ao longo de suas atividades profissionais. Essa iniciativa é baseada no desempenho financeiro do fundo e tem como objetivo auxiliar os trabalhadores em momentos de necessidade

Veja em quais situações é possível realizar o saque

As regras de saque do FGTS permanecem inalteradas, permitindo o acesso ao dinheiro em diversas situações, tais como: demissão sem justa causa, fim de contrato por prazo determinado, rescisão do contrato por motivos diversos, aposentadoria, necessidade pessoal grave decorrente de desastre natural, entre outros casos específicos.

Além disso, é possível sacar para aquisição da casa própria, amortização ou liquidação de dívidas habitacionais, desde que atendidos os requisitos estabelecidos pelo FGTS.

A distribuição do lucro do FGTS pode representar um importante alívio financeiro para muitos trabalhadores, especialmente em momentos de instabilidade econômica. Portanto, é recomendável que os interessados acompanhem as atualizações oficiais divulgadas pelo FGTS e estejam atentos aos prazos e orientações fornecidas.



Você também pode gostar:

Regras da distribuição do lucro do FGTS

O rendimento e as regras da distribuição do lucro do FGTS são definidos por lei e seguem uma estrutura específica. O fundo possui um rendimento anual de 3%, conforme determinado legalmente. Além disso, as contas do FGTS recebem atualização monetária mensal no dia 10 de cada mês, utilizando como base a Taxa Referencial.

A partir de 2017, os trabalhadores passaram a receber uma parcela dos lucros do FGTS. Esses lucros são gerados através dos juros cobrados em empréstimos concedidos para projetos de infraestrutura, saneamento e crédito habitacional. O valor distribuído é creditado sobre o saldo existente nas contas ativas e inativas no dia 31 de dezembro de cada ano. Esse montante é pago aos trabalhadores até o dia 31 de agosto do ano seguinte.

Essa distribuição do lucro do FGTS tem como objetivo proporcionar aos trabalhadores um benefício adicional com base nos resultados financeiros do fundo. É uma maneira de retribuir parte dos rendimentos gerados pelos investimentos do Fundo de Garantia aos seus contribuintes.

Para obter informações atualizadas sobre a distribuição do lucro do FGTS, é recomendável buscar fontes oficiais e confiáveis. Existem alguns canais que fornecem informações precisas e detalhadas sobre o assunto, como o site da Caixa Econômica Federal e o aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

É fundamental que cada trabalhador verifique as regras específicas que se aplicam ao seu caso e acompanhe as informações fornecidas pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela administração do FGTS. Além disso, é de extrema importancia verificar a autenticidade das fontes e evitar compartilhar informações não confirmadas por canais oficiais.