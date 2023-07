FGV publica resultado final do Vestibular 2023/2 de Administração

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo (SP), publicou o resultado final do Vestibular 2023/2 para o curso de Administração de Empresas. Desse modo, a relação de aprovados nas duas fases já está disponível para consulta através do site da FGV.

De acordo com a FGV, o período de matrícula para os convocados em 1ª chamada já está aberto. O procedimento de matrícula consiste no envio dos documentos solicitados pela FGV através do edital de forma virtual. Portanto, os convocados devem fazer o upload dos documentos até a próxima segunda-feira, dia 10 de julho.

Os candidatos podem consultar a relação de documentos que deve ser entregue no edital. Entre os documentos solicitados, a FGV solicita o envio de RG, CPF e certificado de conclusão do Ensino Médio.

A FGV prevê realizar ainda outras duas chamadas para o preenchimento das vagas. Segundo o cronograma, a 2ª chamada está prevista para 18 de julho, enquanto a 3ª chamada está prevista para 26 de julho.

Para mais informações sobre as matrículas, os estudantes podem entrar em contato com a FGV através do seguinte endereço de e-mail: processoseletivo@fgv.br.

Vestibular FGV 2023/2

Esse Vestibular visa a seleção de novos alunos para o curso de graduação presencial de bacharelado em Administração de Empresas, para ingresso no 2º semestre letivo deste ano. Ao todo, a FGV está ofertando 220 (duzentas e vinte) vagas para o período diurno e 50 (cinquenta) vagas para o noturno.

O Vestibular 2023/2 de Administração conta com duas modalidades de seleção: provas on-line e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).



Você também pode gostar:

Vestibular via provas

Os candidatos que optaram pelo formato tradicional do exame foram avaliados em duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no dia 4 de junho.

Na 1ª fase a FGV aplicou uma prova objetiva e uma prova discursiva de redação. A prova objetiva contou com questões de múltipla escolha sobre as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Inglês e Ciências Humanas (História, Geografia e Atualidades). Além disso, a FGV aplicou questões discursivas de Matemática.

Já a 2ª fase, exclusiva para os aprovados na 1ª fase, consistiu em um Exame Oral aplicado no dia 7 de junho. Conforme indicado no edital, o Exame Oral teve como objetivo avaliar os seguintes aspectos:

A capacidade para argumentar e justificar a escolha vocacional. As habilidades analíticas manifestadas oralmente pelo candidato. A capacidade de iniciativa apresentada pelo candidato na entrevista vinculadas a três dimensões: capacidade do candidato de influenciar o meio em que atua, de interagir com novas experiências sociais e, ainda, de exercer plenamente sua autonomia nas organizações, respeitando as posições dos demais indivíduos.

Houve locais de prova nas seguintes cidades: São Paulo (SP), Salvador (BA), Londrina (PR), Ribeirão Preto (SP), Campo Grande (MS), São José dos Campos (SP), Goiânia (GO), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).

Seleção via Enem

Puderam optar pela seleção via notas do Enem os candidatos que fizeram uma das edições dos últimos três anos: 2020, 2021 ou 2022. Conforme o edital, para participar, o pré-requisito foi tirar nota acima de zero na redação.

Tradicionalmente, os cursos da FGV contam com ingresso de novos alunos anualmente. Apenas o curso de Administração de Empresas conta com ingresso semestral. A distribuição das vagas ofertadas nessa edição do Vestibular de Administração é a seguinte:

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

Leia também UEPG divulga o cronograma do Vestibular 2023, ingresso 2024; confira aqui o período de inscrição.