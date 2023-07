Fila por perícia médica passa de 1 milhão e PREOCUPA brasileiros

A fila de espera de perícias médicas no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está tomando grandes proporções, e chegou a 1 milhão de brasileiros na espera. Com isso, este número se mostra 14% maior do que o registrado ao final do ano passado, quando a fila estava em 930 mil segurados.

Este número foi crescendo neste ano, batendo a marca de 1 milhão de pessoas no mês de maio. Além disso, de cada 10 pessoas na fila de espera do INSS, 8 já estão aguardando as perícias médicas a mais de 45 dias. A situação fica ainda pior: mais da metade dessas pessoas não possuem nem a perícia inicial, o que significa que não estão recebendo nenhum tipo de benefício.

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos, 30% dos pedidos que estão aguardando na fila do INSS poderiam ser descartados. Isso porque eles utilizam CPFs de pessoas que não trabalham atualmente, como aposentados e crianças. A associação, inclusive, recomenda a utilização do chamado “atest med” para a redução da fila, o que já foi feito anteriormente.

“O cidadão conseguia colocar remotamente um atestado médico, é feita uma verificação da credulidade desse atestado, sem entrar no mérito da incapacidade, e o benefício era concedido às custas do INSS. Isso fez com que não tivéssemos fila durante a pandemia”, afirma o vice-presidente da Associação Nacional de Peritos Médicos Federais, Francisco Cardoso.

Soluções do governo sobre a fila do INSS

Segundo o Secretário Geral da Previdência Social, o governo irá abrir um concurso para a contratação de 1,7 mil peritos. Com isso, o número de perícias médicas diárias irá aumentar, o que deve ajudar a desafogar a fila do INSS.

“Vai permitir a realização de perícias em contraturno e em finais de semana. E ainda, a partir daí, a realização de mutirões por todo o Brasil”, afirma Adroaldo da Cunha Portal. Além disso, o governo também pretende adotar a teleperícia para a solução deste problema.

Essa medida já foi aprovada pelo Tribunal de Contas da União, e segundo a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, pode ajudar muito, mas deve existir uma estrutura por trás.

“Existem várias questões. A questão da tecnologia, a questão do processamento para conceder o benefício. E que a gente realmente tenha um conjunto de ações multidisciplinares para que possa tornar efetiva essa perícia”, explica a presidente, Adriane Bramante.



