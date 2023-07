Filha do campeão do Super Bowl, Bruce Collie, morre em trágico acidente em show aéreo

A filha do bicampeão do Super Bowl Bruce collie, Devyn Rileymorreu tragicamente durante um show aéreo neste fim de semana … quando o avião em que ela voava caiu no lago Winnebago em Wisconsin.

De acordo com as autoridades, o T-6 Texan da era da Segunda Guerra Mundial de Riley despencou no corpo d’água por volta das 9h de domingo … enquanto participava do evento AirVenture Oshkosh 2023.

Não está claro o que causou o acidente … embora uma testemunha disse à NBC 26 a aeronave começou a “girar” antes de cair no lago.

“A princípio pensei que eles estavam fazendo um truque”, acrescentou a testemunha.

Um outro passageiro do avião, um homem de 20 anos, também morreu, disseram as autoridades.

O NTSB está investigando o assunto.

Collie – que ganhou os Super Bowls XXIII e XXIV com Joe Montana na década de 1980 – apareceu para abordar a tragédia em sua página do Facebook na noite de domingo, escrevendo: “Eu confio em você, meu rei … TODAS AS COISAS trabalharão juntas para o bem …” Ele postou duas fotos de Riley dentro de uma cabine também.

Poucos dias antes do acidente, Collie havia se entusiasmado com a paixão de Riley por voar… post de mídia social que ele estava “tão orgulhoso” dela.

“Deus é tão legal em dar a ela uma família que é TODA aviação…”, escreveu Collie. “obrigado Reily por ser a família para a qual ela foi destinada…”