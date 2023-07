Filho de Jon Kitna, Jalen Kitna, evita acusações criminais em caso de pornografia infantil

Fworms, quarterback da Flórida Jalen Kitnafilho do quarterback aposentado da NFL Jon Kitna, chegou a um acordo judicial na quarta-feira, resultando na rejeição de cinco acusações criminais de pornografia infantil decorrentes de sua prisão em novembro. Em vez disso, Kitna se declarou culpada de duas acusações de conduta desordeira, que são contravenções de segundo grau.

Juiz da Oitava Vara Judicial Susan Miller-Jones colocou Kitna em liberdade condicional de seis meses para cada acusação sem impor multa ou exigir que ele se registrasse como agressor sexual. Kitna, acompanhado de seus pais, expressou remorso e leu uma declaração durante o processo judicial.

“Quero começar pedindo desculpas à minha família, meus amigos e aqueles que se preocupam comigo”, disse Kitna. “O apoio deles durante todo esse calvário significou muito para mim. O aspecto mais desafiador desse processo foi testemunhar como isso os afetou. Aprendi lições valiosas com essa experiência e estou ansioso para aplicá-las e seguir em frente. “

O Departamento de Polícia de Gainesville prendeu Kitna em 30 de novembro de 2022, sob cinco acusações criminais de pornografia infantil, incluindo distribuição e posse de material de exploração infantil. De acordo com a polícia, Kitna havia compartilhado duas imagens de meninas sendo abusadas sexualmente por meio de uma plataforma de mídia social.

Durante uma busca subsequente em seu telefone, os policiais descobriram três imagens adicionais de meninas nuas no chuveiro, que haviam sido salvas no telefone de Kitna um ano antes. O relatório não forneceu uma estimativa das idades das meninas.

Kitna foi banida dos Gators e da universidade

Após sua prisão, os Gators rapidamente dispensaram Kitna do time. Ele voltou para a casa de sua família em Burleson, Texas, após pagar fiança e concluir as aulas online durante a primavera. A universidade o baniu do campus até novembro de 2025.

advogado de Kitna, Ron Kozlowskiexpressou satisfação com o resultado, afirmando: “O que temos aqui hoje é um resultado justo e justo. O estado concorda com isso e nos sentimos bem com isso. Isso dará a Jalen a oportunidade de passar para a próxima etapa, seja qual for que pode ser”, conforme relatado pelo Orlando sentinela.