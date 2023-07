Filhos de Robin Williams fazem uma celebração emocionante para seu aniversário de 72 anos

Robin Williams teria sido 72 anos velho hoje e seus filhos compartilharam algumas palavras gentis sobre o ator e como ele faz falta para eles.

Zak Williams postou uma foto de seu pai que foi tirada durante a filmagem do filme “Good Morning Vietnam” e começou “Feliz 72º pai!“.

ele elaborou “Estava lembrando o quanto eu adorava aquele olhar que você dava. Aquele olhar com um sorriso travesso e amoroso que seus amigos e entes queridos conheciam tão bem. Alegre, curioso e maravilhoso.”

O filho de Robin, Zak, encerrou a mensagem com um sincero “Sinto sua falta e te amo para sempre!”

Zak, que seguiu os passos de atuação de seu pai, é o único filho que Robin teve quando se casou com Valerie Velardi. Eles terminaram o relacionamento em 1988, no entanto, Zak tem mais dois meio-irmãos do segundo casamento de Robin.

Robin Williams teve Zak, Zelda e Cody

Enquanto isso, Zak falou sobre o falecimento do ator e sempre se lembrou dele em seu aniversário desde que ele morreu em agosto de 2014. Em 2022, ele também compartilhou uma foto em que Robin usava roupas de ciclismo e a legendou: “Vou me lembrar de você hoje como você gostaria de ser lembrado, em spandex. Sinto sua falta e te amo sempre!”

No ano anterior, Zak também postou uma foto em preto e branco e a legendou “Pai, no seu aniversário de 70 anos, gostaria que você soubesse que seu espírito incrível vive dentro de nós. Nossa família celebrará você e sua memória hoje. Sentimos sua falta e sempre o amamos!“

Enquanto isso, Robin’s filha Zelda também escreveu uma mensagem no Twitter que fazia alusão à greve do atual ator”Feliz aniversário para Poppo, que definitivamente estaria lá lutando pela boa luta pela arte e pelos artistas hoje e sempre,”.

Robin teve Zelda e Cody com Marsha Garces quando eles se casaram de 1989 a 2010.

Robin Williams morreu por suicídio quando estava lidando com sérios problemas de saúde mental. Depois que seu corpo foi examinado na autópsia, os médicos descobriram que o ator sofria de demência com corpos de Lewy e estava causando mudanças de comportamento, alucinações, delírios e mudanças extremas de humor.