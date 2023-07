Filme ‘Barbie’ dá grande impulso a bonecas icônicas no valor de revenda

Todo mundo está vendo o rosa quando a “Barbie” toma conta dos cinemas, mas colecionadores e revendedores das famosas bonecas estão pensando no verde… de acordo com um homem que ganha a vida colecionando brinquedos.

Para contextualizar, as Barbies que custavam US $ 100 no mês passado estão vendo margens de lucro em torno de US $ 150 hoje, e esse é o material barato. A que todo mundo está procurando é a boneca de estréia de 1959 – que está valendo entre US$ 15 mil e US$ 20 mil hoje!