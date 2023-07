Filme ‘Barbie’ é banido no Vietnã por disputa territorial com a China

Barbie se envolveu em uma disputa global e, como resultado, seu novo filme foi banido do Vietnã.

Aqui está o acordo… é tudo sobre algo chamado “linha de nove traços” – esculpindo a reivindicação territorial da China. Ele está localizado perto do Mar da China Meridional. O Vietnã e outros países estão disputando esse mesmo território.

O filme aparentemente mostra um mapa que mostra que nove linhas tracejadas fazem parte do território da China, e isso foi o suficiente para o Vietnã 86 o filme, que deve estrear em 21 de julho.

Um representante do Departamento de Cinema do Vietnã disse sem rodeios … “Não concedemos uma licença para o filme americano Barbie para lançar no Vietnã porque contém a imagem ofensiva da linha de nove traços.