Final Masculina de Wimbledon: Quais foram as melhores partidas da história?

Taqui estão vários grandes eventos esportivos acontecendo agora com os Ashes no críquete e wimbledon no tênis competindo por polegadas de coluna, enquanto o Copa do Mundo Feminina de 2023 também em breve estará em andamento.

Wimbledon já está correndo em direção ao seu fim de negócios, com muitos jogadores se classificando para as quartas de final dos torneios de simples.

A final de Wimbledon é um dos principais eventos do calendário esportivo a cada ano, e houve alguns verdadeiros crackers ao longo dos anos.

As melhores finais de Wimbledon

Um dos clássicos surgiu em 1980, quando Bjorn Borg assumiu John McEnroe. Este foi principalmente um thriller devido ao fato de que Borg garantiu sua quinta vitória consecutiva em Wimbledon. A partida em si foi emocionante, pois os placares foram 1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (16-18), 8-6.

A mais recente final especial aconteceu em 2019, quando dois pesos pesados ​​do esporte, Novak Djokovic e Roger Federer lutou no Centre Court no sudoeste de Londres.

O sérvio conseguiu defender seu título ao vencer Federer em uma gigantesca partida de quatro horas e 58 minutos, com o placar terminando em 7-6 (7-5), 1-6, 7-6 (7-4), 4-6 , 13-12(7-3).

Esta foi a final de simples mais longa da história em wimbledon e Djokovic também se tornou o segundo jogador a vencer depois de perder pontos no campeonato.

Federer esteve envolvido em finais emocionantes e na edição de 2009 contra Andy Roddick não foi diferente. Ele derrotou Roddick por 5–7, 7–6(8–6), 7–6(7–5), 3–6, 16–14 para vencer Wimbledon pela sexta vez. Esta tornou-se a final mais longa em termos de jogos disputados com 77, batendo o recorde de 71 estabelecido em 1927 Aberto da Austrália.