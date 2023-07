Finalmente sabemos com quem Tom Brady passou a White Party inteira, não é Kim Kardashian

Durando A festa branca exclusiva de 4 de julho de Michael Rubinos tablóides de fofocas estavam ansiosos para descobrir qual celebridade seria a única a receber todos de Tom Brady atenção. Rumores do ex-QB possivelmente tendo algo a ver com Kim Kardashian não foram confirmados, apesar de vários relatos de Kim supostamente ter uma queda por Tom. Tudo parecia bastante lógico, pois ambos são pais solteiros que estão atualmente em busca do amor. Kardashian falou sobre isso várias vezes em seu reality show. Ela até confirmou que já está saindo com um homem misterioso, mas acontece que Brady não é ele. De acordo com um relatório recente, o ex-zagueiro passou a maior parte da festa com alguém, mas não Kim Kardashian.

Quem é o misterioso companheiro de Tom Brady?

De acordo com um relatório de o correio diário, eles conversaram com uma fonte que estava na festa para revelar que Tom Brady se divertiu muito com alguém da lista A de celebridades. Ela também é mãe solteira e também está à procura de um novo parceiro. Essa mulher não é outra senão supermodelo, Emily Ratajkowski. De acordo com este relatório, Brady estava ansioso para passar a maior parte do tempo na festa flertando com Emily e se divertindo muito. Esta fonte revela que eles eram o casal daquela festa que parecia estar se divertindo. Faz sentido para ambos em meio a sua história recente de namoro ou a falta dela.

Tom Brady seguiu o conselho de não namorar Kim Kardashian?

A piada corrente contra qualquer Kardashian irmã do clã é que todo homem que namora alguma delas acaba sofrendo algum destino terrível. Aconteceu com Lamar Odom, Travis Scott, Kanye West, Devin Booker, e outras personalidades famosas. Tom Brady não aceita esses tipos de conselho de ânimo leve e entende o que significa fazer parte de um ambiente tão tóxico. Não há razão para ele expor seus filhos a esse tipo de vida simplesmente porque gosta da socialite. Embora seguir esse conselho não seja confirmado, Brady é um homem inteligente que pode definitivamente ler a sala e a situação. A vida na TV de realidade simplesmente não parece nas cartas para ele.