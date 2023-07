Se você está considerando fazer um financiamento de imóvel, é essencial estar atento a uma possível grande alteração envolvendo o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) que está em discussão.

FGTS: financiamento de imóveis passará por importante mudança em breve

Na próxima reunião do Conselho Curador do FGTS, será votada a aprovação de uma importante novidade: a possibilidade de fazer pausas nos contratos de financiamento de imóveis que utilizem o fundo.

Novas modalidades de financiamentos com FGTS

De modo geral, uma das principais mudanças que está em pauta é a negociação entre o tomador de empréstimo e a instituição financeira. Assim, considerando a realização de pausas nos pagamentos do financiamento.Dessa maneira, durante esse período de pausa, o valor que deveria ser pago será incorporado ao saldo devedor, acrescido de juros.

Além disso, a duração da pausa nos pagamentos será definida e dependerá do orçamento disponível no FGTS. Desse modo, os bancos terão a opção de autorizar essa pausa para os mutuários que estejam enfrentando dificuldades financeiras, o que poderá proporcionar um alívio significativo em épocas de juros elevados.

Assim, durante o encontro do Conselho Curador, também será discutida a distribuição do lucro do FGTS, podendo atingir até 99% do total disponível.

Minha Casa Minha Vida: suplementação orçamentária

Outro tema de destaque na reunião será a suplementação do orçamento destinado aos financiamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Uma vez que caso não ocorra essa revisão, é possível que o programa seja interrompido em três regiões do Brasil até setembro.

Desse modo, haverá um aumento de aproximadamente R$ 4,65 bilhões. Considerando os recursos destinados ao financiamento de imóveis para a classe média, na linha conhecida como pró-cotista. Com essa mudança, o montante total disponível será de R$ 11,35 bilhões.

Condições e desafios do financiamento de imóveis

Já a linha pró-cotista oferece uma taxa de juros de 8,66% ao ano, acrescida da Taxa Referencial (TR), para aqueles que possuem uma conta no fundo. O valor máximo do imóvel que poderá ser financiado nessa modalidade é de R$ 1,5 milhão.

Contudo, essa notícia chega em um momento complicado para a classe média interessada em financiar um imóvel, de acordo com informações da Folha. Pois os juros elevados tornam os empréstimos mais onerosos, e a disponibilidade de recursos está em queda.



Você também pode gostar:

Assim, diante dessa situação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já manifestou publicamente a necessidade de adoção de medidas para auxiliar esse segmento da população no programa Minha Casa Minha Vida. De modo geral, a possível alteração na utilização do FGTS para pausas nos financiamentos de imóveis traz novas perspectivas para os interessados nessa modalidade.

Temas importantes para o setor

Além disso, a discussão sobre a distribuição do lucro do FGTS e a suplementação do orçamento para o programa Minha Casa Minha Vida são temas de grande relevância para o setor imobiliário.

Desse modo, enquanto a decisão do Conselho Curador do FGTS é aguardada, é importante que os potenciais mutuários estejam atentos às condições do mercado. Bem como, busquem informações atualizadas sobre as opções disponíveis para o financiamento de imóveis.

Contudo, é essencial planejar cuidadosamente e considerar todos os fatores envolvidos antes de tomar uma decisão tão significativa quanto a aquisição de um imóvel por meio de financiamento. Em suma, antes de financiar um imóvel faça pesquisas de mercado.

Desse modo, considere o valor final do financiamento, os juros, o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel. Além de outros pontos para a comodidade familiar, como acesso a escolas, creches, supermercados etc. Já que diversos fatores devem ser considerados para adquirir um imóvel. Assim, é importante acompanhar as mudanças do mercado e as decisões mercadológicas do setor.