Fique atento ao Golpe do EMPRÉSTIMO no WHATSAPP. Aprenda a identificar fakes agora

É importante estar atento à segurança do seu WhatsApp, especialmente quando se trata de ofertas de empréstimos. Isso porque os golpistas financeiros podem tentar se aproveitar dessa plataforma.

Para garantir um ambiente mais seguro, é recomendado ativar a autenticação em dois fatores no WhatsApp. Para isso, acesse as configurações do aplicativo no seu Android ou iOS, clique em “Conta”, “Verificação em duas etapas” e, em seguida, “Ativar”.

Como se precaver do golpe do empréstimo no seu WhatsApp

Ao receber propostas de empréstimo, é essencial verificar a origem da mensagem para identificar possíveis golpes. Pesquise a reputação da empresa e confirme se o número de WhatsApp está verificado. Por exemplo, se receber uma mensagem de um banco, verifique o número oficial dessa instituição financeira no site credenciado do banco.

Algumas instituições financeiras, como Agibank, Banco do Brasil, Banco BMG e Itaú, realmente oferecem empréstimos através do WhatsApp. Contudo, é fundamental estar atento a detalhes suspeitos nas mensagens recebidas. Golpistas podem se passar por essas instituições, aplicando o golpe da falsa central de atendimento.

Tomar cuidado e seguir essas dicas de segurança é essencial para evitar cair em golpes financeiros e proteger suas informações pessoais e financeiras. Sempre desconfie de mensagens suspeitas e procure confirmar a autenticidade da oferta antes de prosseguir com qualquer transação ou compartilhamento de dados.

Analise toda a proposta

Os golpes costumam ser atraentes, com propostas tentadoras, como altos valores liberados de forma imediata. No entanto, é importante ter em mente que os bancos legítimos não adotam essa política e não solicitam taxas de pagamento para liberar um empréstimo.

Para evitar cair em golpes, é recomendado utilizar recursos como o site Reclame Aqui, onde é possível verificar as opiniões de clientes sobre várias empresas, incluindo instituições financeiras que oferecem empréstimos. Além disso, é fundamental garantir que o banco que está oferecendo o empréstimo seja autorizado pelo Banco Central do Brasil.

Sempre desconfie de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Dessa forma, verifique cuidadosamente a autenticidade da proposta antes de prosseguir com qualquer transação. Lembre-se de que é importante proteger suas informações pessoais e financeiras e estar atento a qualquer sinal de atividade suspeita.



Cuidado ao passar dados pessoais

Antes de compartilhar qualquer informação pessoal, é fundamental tomar todas as precauções necessárias para verificar a veracidade da instituição em questão. Golpistas podem se aproveitar dos seus documentos para contratar empréstimos ou financiamentos em seu nome, o que pode trazer sérios problemas financeiros.

Além disso, ao fornecer a imagem da sua identidade, os golpistas podem utilizá-la indevidamente em aplicativos com biometria facial. Isso leva a situações ainda mais complicadas.

Uma regra importante é jamais clicar em links enviados pelo WhatsApp. Eles podem ser uma armadilha para expor seus dados pessoais e financeiros, colocando sua segurança em risco.

Lembre-se sempre de proteger suas informações pessoais, verificar a legitimidade das instituições, bem como tomar precauções adicionais para evitar cair em golpes e proteger sua identidade e privacidade. A segurança online é essencial em um mundo cada vez mais conectado.

Truque do WhatsApp deixa tudo mais simples

O WhatsApp oferece a possibilidade de os usuários permanecerem conectados 24 horas por dia. Assim, agiliza o envio e recebimento instantâneo de mensagens e otimiza atividades pessoais e profissionais no cotidiano. No entanto, essa constante disponibilidade pode causar a sensação de falta de privacidade.

Para lidar com essa questão, existe uma maneira de usufruir dos recursos do app de forma mais discreta. Com isso, permite-se maior segurança, bem como alívio nas relações às constantes demandas que podem surgir mesmo nos momentos de descanso do usuário.

A opção de ficar “invisível” no WhatsApp foi introduzida em agosto de 2022 e está disponível tanto para dispositivos Android e iOS, quanto para a versão WhatsApp Web. Esse recurso permite ocultar que o usuário permanece online.

Para realizar essa configuração, basta seguir os passos:

Acesse o app WhatsApp no seu dispositivo ou acesse no navegador;

Toque nos três pontinhos verticais no canto inferior direito ou superior direito, dependendo de qual sistema operacional usa, para ter acesso ao menu das opções;

Toque em “Configurações”;

Vá em “Privacidade”;

Toque em “Visto por último e online”;

Opte pelo ícone “Ninguém”.

Ao seguir esses passos, o usuário pode ficar online no WhatsApp, mas as pessoas não terão conhecimento disso. Contudo, é importante frisar que optando por tal configuração, os usuários também não poderão ver os outros contatos online no app, nem terão acesso ao “Visto por último” dos outros contatos.

Essa funcionalidade proporciona maior controle sobre a privacidade e o gerenciamento das interações no aplicativo, permitindo ao usuário escolher quando deseja estar disponível para contatos e quando prefere ficar “invisível”.