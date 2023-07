Fisiculturista Justyn Vicky morre após barra de 210kg cair sobre ele

Tmundo do fisiculturismo está de luto após a trágica morte de um talentoso fisiculturista Justin Vicky33. A comunidade fitness em Bali está em choque ao saber do acidente fatal na Paradise Gym.

Justyn Vicky: Causas do acidente

O acidente ocorreu durante um intenso treino no último sábado. Justyn Vicky, atleta admirado e respeitado, trabalhava com uma impressionante barra de mais de 200 quilos. Ao lado dele estava um colega tentando evitar qualquer tipo de acidente.

Infelizmente, não saiu como planejado. Enquanto lutava para segurar a barra para iniciar sua rotina, Justyn Vicky não aguentou o peso e suas pernas cederam, iniciando uma queda fatal.

O imenso peso caiu sobre os ombros e continuou no pescoço e na cabeça do atleta, causando ferimentos graves.

Relatórios médicos e as más notícias

Relatórios do Bali Discovery indicam que a barra atingiu a cabeça de Justyn Vicky com tanta violência que a força o derrubou para frente, resultando em uma fratura no pescoço que comprometeu nervos vitais ligados ao coração e ao sistema respiratório.

Levado às pressas para o hospital, os médicos fizeram de tudo para salvar sua vida, mas, infelizmente, seus ferimentos foram tão graves que ele morreu.

Comunidade de fisiculturismo em estado de choque

Após a tragédia, Justyn Vickyamigo íntimo de O grande compartilhou sua tristeza em uma declaração emocionada ao Bali Express:

“Vicky era uma pessoa formidável, respeitosa e sociável […] Ele compartilhou o que sabia sobre musculação e deu conselhos aos amigos, além de pedir que se cuidassem sem tentar ultrapassar seus limites. Só você conhece suas próprias capacidades, disse ele. Espero que Vicky descanse em paz, perto de Deus, e encontre um merecido lugar lá.”