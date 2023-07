Flash SEGUE CONTRATANDO no mercado; Saiba mais!

A Flash, empresa que, em poucos anos de atuação, desenvolve soluções que livram o RH da burocracia e ajudam a construir o futuro do trabalho com mais liberdade. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas disponíveis de forma presencial e home office:

Analista de Performance Júnior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) Comercial Pleno – Nordeste – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Executivo (a) de Contas Pleno – Inside Sales – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Engenheira de Software Node.js/React (Sênior) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Flash

Sobre a Flash, vale a pena destacar que trata-se de uma empresa de tecnologia que já nasceu revolucionando o mercado de benefícios corporativos no Brasil. Confira suas três unidades de negócio:

Flash Benefícios: Uma solução para o RH gerenciar todos os benefícios com total respaldo jurídico, enquanto oferece a melhor experiência de uso para o colaborador. São mais de nove benefícios corporativos em um só aplicativo, além do cartão com bandeira MasterCard, aceito em mais de 4 milhões de estabelecimentos.

Flash Expense: Produto digital completo para controle de gastos, desde a plataforma e app para gestão de despesas até o cartão corporativo.

Flash People: Uma única plataforma que viabiliza processos de admissão online, treinamentos, desenvolvimento e engajamento dos colaboradores. Um produto que facilita a gestão de pessoas e cultura das empresas a partir de dados.

Como enviar o currículo?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



