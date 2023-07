Flyysoulja dos Island Boys nega química sexual com irmão depois de beijar vídeo

Caso você tenha perdido, irmãos Kodiakredd e Flyysoulja fez os fãs coçarem a cabeça – e até mesmo protegendo os olhos – depois de postar um vídeo deles se beijando, direcionando as pessoas para a página OnlyFans de Redd.

Flyysoulja disse ao TMZ … ele não tem sentimentos sexuais por seu irmão, apesar do clipe controverso, acrescentando que esta não é a primeira vez que eles fazem isso.

Ele diz que com certeza faria isso de novo também – acrescentando: “Nós dois somos homens heterossexuais e beijar não é considerado um ato sexual”, e que está aumentando a contagem de assinantes do OF.