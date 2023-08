FMI faz COMUNICADO HOJE (31) e anima brasileiros!

O relatório regular de supervisão da economia brasileira (Consulta do Artigo IV de 2023) divulgado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) ressaltou a “ambiciosa agenda de crescimento inclusivo e sustentável” proposta pelo novo governo do Brasil.

O FMI prevê um crescimento de 2,1% para este ano e de 1,2% em 2024 no país. Isso converge gradualmente ao potencial da economia brasileira no médio prazo, em torno de 2%. De acordo com o Artigo IV do Acordo Constitutivo do FMI, todos os 190 países-membros, incluindo o Brasil, devem se submeter regularmente a essa avaliação.

Estimativas do FMI são conservatórias, segundo o Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda afirma que as estimativas do FMI são consideradas conservadoras pelo governo brasileiro. Assim, estão abaixo da mediana das estimativas de mercado. O relatório do FMI destaca que a inflação está em uma trajetória de queda, mas que o núcleo e as expectativas ainda apresentam alguma resistência.

O Fundo reconhece que o Brasil enfrenta desafios econômicos tanto no curto quanto no longo prazo para alcançar a agenda proposta pelo governo. Entre os desafios mencionados estão:

Crescimento potencial relativamente baixo;

Questão da inflação;

Endividamento das famílias;

Falta de espaço fiscal para gastos prioritários, incluindo investimentos públicos;

Riscos relacionados às mudanças climáticas.

No relatório, são mencionados de forma positiva alguns pontos como:

Reforma tributária;

Novo arcabouço fiscal;

Fortalecimento de mecanismos de resolução de disputas tributárias;

Programa Desenrola do Governo Federal.

Fim do recesso parlamentar e a Reforma da Previdência

Com o término do recesso parlamentar hoje, o Congresso Nacional enfrentará pautas importantes e urgentes durante este segundo semestre, a partir de amanhã terça-feira (01). Na Câmara dos Deputados e no Senado, a agenda econômica do Governo Federal será priorizada, incluindo:



Você também pode gostar:

Votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);

Reforma tributária e o arcabouço fiscal;

Análise de vetos e medidas provisórias (MPs) do Executivo.

Também haverá o retorno da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de 8 de janeiro, assim como a retomada das discussões sobre o projeto de lei de combate às fake news nas plataformas digitais.

Reforma não foi enviada para o Senado

Embora a reforma tributária, baseada na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, tenha sido aprovada pela Câmara em 7 de julho, ela ainda não foi enviada ao Senado. Prevê-se que a Casa promova alterações no texto aprovado pelos deputados. Nesse sentido, as alterações devem retornar para análise na Câmara antes da aprovação final do Legislativo.

A proposta, que tem sido objeto de discussões parlamentares há três décadas, busca transformar:

ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços);

ISS (Imposto sobre Serviços);

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados);

PIS/COFINS em apenas três tributos: Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e Imposto Seletivo.

Antes de ser analisada em plenário, a PEC da reforma tributária passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. As discussões nessa fase devem antecipar as principais polêmicas relacionadas ao texto no Senado, incluindo:

Autonomia dos estados para criar novos impostos;

Definição de alíquotas diferenciadas para setores e produtos com base na natureza da atividade.

É o caso de medicamentos, alimentos, transporte e até mesmo igrejas, beneficiadas na versão aprovada pela Câmara dos Deputados. O relator da PEC na CCJ, senador Eduardo Braga (MDB-AM), já indicou que o texto será modificado durante a tramitação, especialmente em relação aos pontos introduzidos pelos deputados de última hora. Após a análise da CCJ, o texto seguirá para o plenário.

“Teremos reuniões com as diversas instâncias federativas. A Câmara discutiu muitos conceitos. Queremos quantificar esse modelo e verificar seus impactos. Apenas com os resultados desses modelos sendo rodados a gente poderá ter ideia (se aumentará carga tributária ou não). Mas uma coisa eu posso dizer: não vejo espaço para aumento de carga tributária no país.”, disse Braga.