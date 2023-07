FMJ divulga cronograma do Vestibular de Medicina 2024; veja principais datas

A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), em São Paulo, divulgou o edital com as principais datas e procedimentos do Vestibular de Medicina 2024. Desse modo, os interessados já podem consultar o cronograma e regras para participar da seleção.

De acordo com o edital, ao todo, a FMJ está ofertando 120 (cento e vinte) vagas para ingresso no curso de bacharelado em Medicina (período integral) no 1º semestre letivo de 2024.

Vestibular de Medicina 2024: Inscrições

Conforme o cronograma divulgado por meio do edital de abertura, a FMJ receberá as inscrições para o Vestibular de Medicina 2024 no período das 10 horas de 19 de julho até as 23h59 do dia 18 de setembro de 2023 (horário oficial de Brasília).

O edital estabelece ainda que as inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável por organizar o processo seletivo.

Desse modo, para se inscrever, o candidato deverá acessar a página do Vestibular de Medicina no referido período e realizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição.

Após se inscrever, o estudante deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro. Ainda conforme o edital, a taxa é no valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais). O pagamento da taxa deverá ser efetuado exclusivamente por meio do boleto bancário cujo vencimento será 19 de setembro.

Vestibular de Medicina 2024: Provas



Para a classificação dos candidatos, a FMJ realizará por meio da Fundação Vunesp a aplicação de provas compostas por questões sobre os conteúdos dos componentes curriculares do Ensino Médio. A aplicação acontecerá em uma única fase.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 15 de outubro de 2023. Os candidatos responderão as provas em dois turnos, das 9h às 13h e das 15h às 18h (horário de Brasília).

Os candidatos com inscrições homologadas poderão consultar os locais de prova a partir de 6 de outubro de 2023. Para consultar o ensalamento e endereço, o estudante deve acessar a Área do Candidato, no site da Vunesp, e clicar em “Locais de prova”.

Composição das provas

O edital estabelece ainda que a Vunesp aplicará duas provas. A Prova I será realizara no turno da manhã, com início às 9h e duração de 4 horas. Essa avaliação contará com 20 (vinte) questões discursivas abrangendo conteúdos de Química e Biologia, sendo 10 de cada conteúdo e uma proposta de redação em Língua Portuguesa.

Já a Prova II contará com 60 (sessenta) questões objetivas, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física, sendo 10 (dez) questões de cada disciplina. Essa segunda avaliação acontecerá no período da tarde, com início às 15h e duração máxima de 3 horas.

Resultado e matrículas

A publicação do resultado do Vestibular de Medicina 2024 está prevista para o dia 21 de novembro. Nesta data a Faculdade de Medicina de Jundiaí divulgará em seu campus e na internet a lista de convocados para as matrículas em 1ª chamada.

As matrículas dos novos alunos (1ª chamada) deverão ser feitas nos dias 8 e 9 de janeiro de 2024. Os candidatos deverão apresentar todos os documentos solicitados para o registro acadêmico. Entre a documentação, a FMJ exige a apresentação do RG e CPF do candidato e do certificado de conclusão do Ensino Médio.

Caso haja vagas remanescentes, a instituição publicará uma 2ª chamada no dia 10 de janeiro. Os convocados na 2ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.

Acesse o edital do Vestibular de Medicina na íntegra para mais detalhes.

