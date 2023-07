Foi assim que Jimmy Butler experimentou a vitória de Alcaraz: uma chance para cada set vencido

Tamizade que se desenvolveu entre Carlos Alcaraz e Jimmy Butler como resultado de sua admiração esportiva mútua um pelo outro é bem conhecido. Ainda na última semana de Wimbledon, o NBA jogador foi visto na área do espanhol. Já partilhou nas redes sociais o ponto que deu ao Alcaraz a passagem à final, mas desta vez foi mais longe.

O calor de Miami o armador teve que acompanhar a final do amigo em meio a um jantar na Ásia, por causa de sua turnê promocional, e foi obrigado a assistir ao jogo pelo celular. Como mostrou no Instagram, obrigou o grupo que o acompanhava a dar um remate a cada set vencido pelo espanhol. Terminada a partida, ele encerrou seu carrossel de histórias compartilhando postagens de Alcaraz com o troféu.