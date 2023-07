‘Foi uma má aparência’: lutadores reagem à vitória de Dricus du Plessis no UFC 290, explosão de Israel Adesanya

Dricus du Plessis estabeleceu um duelo pelo título dos médios do UFC com o campeão Israel Adesanya com uma paralisação no segundo round do ex-campeão Robert Whittaker.

Essa foi uma surpresa da noite. O outro foi o confronto pós-luta de Adesanya com o lutador sul-africano, enquanto ele repetia a palavra com N cara a cara.

Abaixo está um vídeo do confronto (aviso: o vídeo contém linguagem NSFW).

Foi um momento desconfortável e estranho, e os lutadores tinham muito a dizer sobre a vitória frustrante de du Plessis e a perspectiva de uma luta du Plessis x Adesanya.

Muitos parabéns ao MMA sul-africano e à África do Sul, ponto final! É uma vitória incrível para eles dentro do octógono do UFC! A próxima luta pelo título com certeza!

Vamos SA ❤️ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 9 de julho de 2023

E pelo título da África — Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) 9 de julho de 2023

Coloque Izzy na jaula já — Funky (@Benaskren) 9 de julho de 2023

Droga, eu não esperava que o Dricus fosse um ser humano poderoso — Terrance McKinney (@twrecks155) 9 de julho de 2023

Aquele homem acabou de ganhar seu respeito! Dê a ele uma chance pelo título! #UFC290 – Alan Jouban (@AlanJouban) 9 de julho de 2023

Onde TF é Lance Armstrong em . Eu preciso de um treinador de cardio! Ninguém está me batendo —Derek Brunson (@DerekBrunson) 9 de julho de 2023

Bem, isso aconteceu. Dricus não o torna bonito, mas isso faz parte de sua força. Ele também é durável, poderoso e implacável. Isso foi bom o suficiente para derrotar o grande Robert Whitaker. Eu acho que é bom o suficiente para conseguir a próxima chance pelo título também. — Kenny Florian (@kennyflorian) 9 de julho de 2023

Odeio ver o Bobby Knuckles perder. — Lando Vannata (@GroovyLando) 9 de julho de 2023

Izzy fará Du Plessis parecer apesar da vitória desta noite #UFC290 —Damien Brown (@beatdown155) 9 de julho de 2023

Eu acho que 100% air du plessis é o verdadeiro negócio #UFC290 — Max Holloway (@BlessedMMA) 9 de julho de 2023

90% de certeza que Izzy está bêbada lol —Vince Morales (@vandetta135) 9 de julho de 2023

Eu acho que Du Plessis vence Izzy com sua estranheza e jogo top — Lando Vannata (@GroovyLando) 9 de julho de 2023

Bem, isso foi deprimente… Bem, parece que vamos esperar…. — Sean Strickland (@SStricklandMMA) 9 de julho de 2023

Uau … um grande fã de Izzy, mas isso não foi uma boa olhada e, se alguma coisa, mostra que Du Plessis já está em sua cabeça. Precisa corrigir isso antes da hora da luta. #UFC290 – Alan Jouban (@AlanJouban) 9 de julho de 2023