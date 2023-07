Forme o maior número possível movendo apenas UM palito!

Forme o maior número movendo um palito. Será que você consegue? Os desafios matemáticos fazem grande sucesso entre o público de todas as idades. E quando juntamos matemática e lógica? Melhor ainda!

Por isso, no desafio de hoje vamos propor algo que vai exigir atenção, agilidade e raciocínio lógico. O enigma a seguir consiste em um número formato por palitinhos de fósforo. O objetivo será formar o maior número possível movendo apenas um dos palitos.

Esse tipo de jogo é ótimo para deixar seu cérebro afiado, além de ser uma forma eficaz de entretenimento para toda a família. Quer saber mais? Então continue por aqui.

Forme o maior número movendo UM palito

Antes de mais nada, veja a imagem abaixo:

Foto: Reprodução

Você está vendo o número 508 formato por palitos de fósforo. Mas o seu desafio será formar um outro número movendo apenas um dos palitos. Só que o número precisa ser o MAIOR possível! Será que você consegue?

Então, bora tentar resolver esse problema! Primeiramente analise todos os números possíveis e veja quais palitos você pode mover. Isso vai exigir raciocínio lógico e criatividade.

Ah, vale destacar que você tem que manter a estrutura original da imagem. Não vale, por exemplo, criar novos formatos de números, etc.

Vale apenas MOVER um palito de um lugar para outro! Vamos ver um exemplo. Movendo o palito central do número 8 e colocando na parte superior direita do número 5, você formará o número 900.

Mas já adiantamos que essa não é a resposta do desafio! Isso porque é possível fazer um número maior que esse! Agora tente você e veja qual o MAIOR número que consegue formar movendo um palitinho apenas.



Resultados do desafio dos palitinhos

Conseguiu? É possível formar vários números movendo um palito na imagem. Além do exemplo mostrado acima, você também pode formar o número 906. Para isso, basta mover o palito do lado superior direito do número 8, para o lado superior direito do número 5 (transformando o 8 em 6 e o 5 em 9).

Mas a resposta VERDADEIRAMENTE CERTA é outra! O maior número que dá para formar movendo apenas um palito é o 909! Veja:

Mova o palito do lado inferior esquerdo do número 8 e coloque-o no lado superior direito do número 5 (transformando o número 8 em 9 e o número 5 em 9 também).

Gostou desse desafio? Parece difícil, mas nem tanto, é só questão de manter a calma e raciocinar de forma lógica.

Esse desafio também pode ser feito com outras imagens. Fazendo um exercício desses por dia, por exemplo, você estará contribuindo para sua saúde mental e funções cognitivas! E, pode ter certeza, as crianças se saem muito bem com esse tipo de jogo!

Então, não perca mais tempo e comece a testar seus amigos, conhecidos e familiares com esse super desafio dos palitinhos! Se preferir, seja rígido e dê um tempo específico para seus desafiantes formarem o maior número possível movendo um só palito! Que tal dar 30 segundos? Agora é só se divertir!