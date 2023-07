FortBrasil ABRE VAGAS por todo o país

A FortBrasil, empresa que é uma das maiores fintechs em atividade no setor de cartões de crédito no Brasil, está com oportunidades de emprego disponíveis no mercado. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, confira quais são os postos de trabalho ofertados:

Assistente de Gente & Gestão (Foco em Recrutamento e Seleção) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Coordenador de Risco de Crédito – Fortaleza – CE e Remoto – Efetivo;

Estagiário (a) Data Analytics – FORTALEZA – CE e Remoto – Estágio;

Estagiário (a) de Business Intelligence – Fortaleza – CE e Remoto – Estágio;

Gerente de Negócios – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Gerente de Negócios – João Pessoa – PB e Natal – RN -Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Águas Lindas de Goiás – GO – Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Aparecida de Goiânia – GO – Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Brasília/DF (Recanto das Emas) – Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Coronel Fabriciano, Curvelo e Diamantina – MG – Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Macaíba – RN – Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Riacho Fundo I – DF – Efetivo;

Promotor (a) Comercial – Vicente Pires – Taguatinga – DF – Efetivo;

Recuperador (a) de Crédito – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre a FortBrasil

Sobre a FortBrasil, podemos destacar que a empresa, ao longo dos anos, trabalha no desenvolvimento de soluções financeiras para o público das classes emergentes. Tudo por meio de uma plataforma de serviços, que se consolidou como especialista na administração de cartões Private Label co-branded.

Em resumo, a FortBrasil visa prestar serviços financeiros com responsabilidade – de forma ágil e competente -, garantindo rentabilidade e satisfação para todos os clientes. Também busca valorizar os colaboradores e investir em sua capacitação.

Para isso, disponibiliza aos portadores dos seus cartões uma ampla rede de estabelecimentos credenciados, com milhares de lojas disponíveis (supermercados, farmácias, lojas de roupas, eletrônicos e muito mais. São mais de 35 mil estabelecimentos), atendimento na loja parceira e central de atendimento 24h.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da FortBrasil, para enviar o seu currículo basta acessar a página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.