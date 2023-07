Fortuna de Michelle Wie: ganhos na carreira e quanto ela pode ganhar no Golf US Women’s Open?

Aé uma das jogadoras de golfe mais famosas do mundo, Michelle Wie naturalmente ganhou uma quantia importante de dinheiro ao longo dos anos em que esteve ativa. Aos 33 anos, estamos falando de uma veterana jogadora profissional de golfe com muita experiência e uma carreira frutífera no esporte. Na verdade, há quem ouse dizer que ela está ao lado de alguns dos melhores jogadores de golfe masculinos de todos os tempos. Dentro de um campo de golfe, estamos falando de uma das jogadoras mais versáteis do jogo independente do gênero. Não estamos brincando quando as pessoas comparam Michelle com Tiger Woods em termos dos melhores jogadores de golfe de todos os tempos. Se você não acredita em nós, dê uma olhada em suas realizações.

Quantas vitórias na carreira Michelle Wie tem?

As comparações com Tiger Woods são inevitáveis ​​por dois motivos, um é o evidente sangue asiático correndo em suas veias. A família de Wie é de Coreia do Sul mas ela nasceu em Honolulu, Havaí. A outra razão é o quão precoces eles eram no esporte do golfe. Michelle Wie foi a pessoa mais jovem, mesmo acima dos homens, a se qualificar para o US Amateur Championship aos 10 anos de idade. Entre suas conquistas, Wie ganhou o LPGA Tour um impressionante cinco vezes ao longo de sua carreira. Wie não está mais no topo de seu jogo, mas entre 2009 e 2014, ela venceu todos os principais torneios em seu currículo. O mais importante em seu currículo foi o Aberto Feminino dos Estados Unidos em 2014.

No que diz respeito ao seu valor, a Forbes estima que, entre todos os ganhos e endossos de sua carreira, Wie vale cerca de US $ 30 milhões. Ela é uma atleta patrocinada pela Nike, a mais popular entre as golfistas femininas que a marca de roupas esportivas possui atualmente. Esse acordo com a Nike chegará ao fim em 2028, ela terá ganho cerca de US $ 85 milhões quando isso acontecer. Wie está na Nike desde os 16 anos. A Sony é outra grande marca que patrocina Michelle Wie. Em meio a toda sua fama e sucesso dentro do campo de golfe, é inevitável pensar que ela valeria muito mais dinheiro se fosse um jogador de golfe masculino.