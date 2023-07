Fortuna de Scott Kirby: Quão rico é o CEO da American Airlines?

EUNo mundo competitivo da aviação, os executivos à frente das principais companhias aéreas costumam acumular uma riqueza significativa por meio de suas posições de liderança. J. Scott Kirbyo Diretor Executivo e Presidente da United Airlines, não é exceção. A partir de 28 de fevereiro de 2023, Kirby’s patrimônio líquido estimado fica pelo menos US$ 44,4 milhões.

O sucesso financeiro de Kirby pode ser atribuído à propriedade de ações da United Airlines Inc, entre outras fontes. Ele atualmente possui mais de 124.846 unidades da United Airlines Inc estoqueavaliado em aproximadamente $ 25.625.497. Na última década, ele também vendeu ações da UAL no valor de mais de $ 2.019.786. Além disso, Kirby ganha um salário anual de $ 16.779.500 como CEO e presidente da United Airlines Inc.

O Formulário 4 arquivamentos com o Comissão de Segurança e Câmbio revelar as atividades comerciais de Kirby. Desde 2014, ele fez mais de 16 negócios com ações da United Airlines Inc. Sua transação mais recente envolveu o exercício 124.846 unidades de estoque da UALque ascendeu a $ 6.850.300 em 28 de fevereiro de 2023. Notavelmente, a maior troca que Kirby já fez foi exercer 571.959 unidades de ações da United Airlines Inc em fevereiro 12, 2014, com valor superior a $ 3.225.849. Em média, Kirby comercializa aproximadamente 32.533 unidades a cada 69 dias desde 2013. Em 28 de fevereiro de 2023, ele ainda detém a propriedade de pelo menos 467.022 unidades de ações da United Airlines Inc.

De estrela em ascensão a CEO: a jornada histórica de Scott Kirby no setor aéreo

A trajetória da carreira de Kirby na indústria aérea tem sido notável. Antes de ingressar na United Airlines, ele atuou como Presidente do Grupo American Airlines e American Airlines, Inc.. de 2013 a agosto de 2016. Suas funções anteriores incluem Presidente da US Airways de outubro de 2006 a dezembro de 2013, e vários cargos de liderança na US Airways e na America West antes de sua fusão em 2005. Ao longo de sua carreira, Kirby ocupou cargos de Vice-presidente executivo de vendas e marketing; Vice presidente Senior, e-business; Vice-presidente, gerenciamento de receita; Vice-presidente, Planejamento; e Diretor Sênior de Programação e Planejamento. Ele também trabalhou em Tecnologias de Decisão da American Airlines e a Pentágono antes de entrar América Oeste.

Desde sua nomeação como CEO e Presidente da United Airlines em 20 de maio de 2020, Kirby foi fundamental no plano estratégico de crescimento da empresa e no desenvolvimento de sua core4 cultura. Em sua função atual, ele supervisiona as operações, marketing, vendas, alianças, planejamento de rede e gerenciamento de receita da United, entre outras responsabilidades.

Com uma compensação total de $ 16.779.500Kirby é o executivo mais bem pago da United Airlines Inc. Suas contribuições para a indústria aérea e sua dedicação à United Airlines lhe renderam sucesso financeiro e reconhecimento.

Como J. Scott Kirby continua a levar a United Airlines a novos patamares, seu patrimônio líquido é uma prova de suas realizações como líder na indústria da aviação.