FOXTON está EM BUSCA de novos funcionários!

A FOXTON, empresa de roupas que inspira e acompanha o homem contemporâneo na sua trajetória diária de conquistas, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis. Sendo assim, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são os cargos:

Operador de Caixa | Riomar Fortaleza – CE – Efetivo;

Estoquista – Higienópolis – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz | Rio Design Leblon – Rio de Janeiro – RJ – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Aprendiz;

Vendedor (a) – Barigui – Curitiba – PR – Efetivo;

Vendedor (a) – Barra Shopping – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – BH SHOPPING – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) – Riomar Fortaleza – CE – Efetivo;

Vendedor (a) – SHOPPING LEBLON – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a FOXTON

Sobre a FOXTON, é interessante ressaltar que suas lojas são a extensão da sua casa. Isto é, traduz o universo masculino em cada detalhe, todos pensados para uma experiência completa: moda, tecnologia e design contemporâneo.

Além disso, na FOXTON, celebra as conquistas diárias. Com 29 lojas pelo Brasil, segue em expansão, atualizando os clássicos e levando o lifestyle para todo o país com tecnologia, design, praticidade e conforto.

Por fim, é válido frisar que a marca inaugurou sua primeira loja em Ipanema, no Rio de Janeiro, e hoje conta com quase 30 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná e Brasília.

Como efetivar a sua inscrição?



Para se inscrever em uma das vagas da FOXTON, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

