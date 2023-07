Fran Drescher, presidente da SAG-AFTRA, defende selfie de Kim Kardashian e viagem à Itália

Reproduzir conteúdo de vídeo



Fran Drescher está batendo palmas contra as críticas com as quais ela saiu Kim Kardashian em um evento publicitário na Itália em meio a negociações contratuais entre atores e estúdios.

A atriz e presidente da SAG-AFTRA abordou a controvérsia – especificamente uma ‘selfie’ que ela tirou com Kim K – durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira, anunciando que milhares de atores estavam em greve enquanto paralisavam toda a produção de TV e cinema. .

Drescher insistiu: “Não foi uma selfie”, acrescentando: “Sou embaixador de uma marca de uma empresa de moda e Kim também. Conheci Kim apenas segundos antes de a foto publicitária ser tirada.”

Fran continuou: “Não tinha nada a ver com estar em uma festa ou se divertir – era um trabalho absoluto … Nós trabalhamos, é isso que fazemos.”

A foto, tirada no sarau Dolce & Gabbana, foi compartilhada nas redes sociais, que rapidamente se tornou viral, causando todo o tumulto.

Um ator twittou: “Estamos pedindo para ser melhor compensados ​​pelos estúdios e Fran Drescher está roubando as câmeras na Itália. A ótica parece terrível”.

Outro escreveu: “Ei @frandrescher, por que você está perambulando por aí quando nossa greve está crescendo? Olhar super ruim.”

Durante seu discurso na quinta-feira, Fran também apontou que ela regularmente mantinha contato com colegas do SAG-AFTRA em LA durante as discussões acaloradas enquanto ela estava na Europa.