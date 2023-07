Fran Drescher, presidente da SAG-AFTRA, destrói os estúdios e diz que o público pode ajudar a acabar com a greve

Pegamos a atriz e presidente do SAG-AFTRA no piquete de sexta-feira fora da sede da Netflix, e ela disse que os estúdios enganaram o sindicato levando à greve de quinta-feira.

Fran não está se segurando … criticando as táticas de negociação dos estúdios como “irrefletidas, insensíveis e sem compaixão”. Ela diz que eles não se importam com os atores que fazem toda essa indústria avançar.

Como informamos, Fran enlouqueceu na quinta-feira ao anunciar o Strike … primeira paralisação do sindicato em 43 anos, com atores se juntando escritores já marcantes nas linhas de piquete.

Do jeito que Fran vê isso… a opinião pública e a maneira como as pessoas gastam seu dinheiro ditarão muito do resultado, e ela está pedindo às pessoas que fiquem de pé com as pessoas na frente das câmeras para dar a elas alguma vantagem contra os estúdios e seus no CEO.