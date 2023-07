Francis Ngannou após agendar luta contra Tyson Fury: ‘Por alguma razão, eu sempre provo que Dana White está errado’

Francis Ngannou nunca entendeu por que o presidente do UFC, Dana White, tentaria enterrá-lo em sua saída da promoção, especialmente porque o ex-campeão dos pesos pesados ​​do UFC – que acabou de marcar uma megaluta no ringue de boxe com Tyson Fury neste outono – acredita que acabou nada além de one-up é ex-empregador.

“Por alguma razão, eu sempre provo que Dana White está errado – mesmo quando ele está do meu lado”, disse Ngannou SiriusXM. “Eu sempre provo que ele está errado, todas as vezes. Esta é apenas a nossa história.”

Na terça-feira, foi anunciado que Ngannou enfrentará Fury em uma luta de boxe de 10 assaltos em 28 de outubro na Arábia Saudita. O MMA Fighting informou pela primeira vez que a luta será disputada como uma luta profissional com os resultados indo para os recordes de ambos os lutadores, embora o título WBC de Fury não esteja em disputa.

Ngannou estava bem ciente de que White tinha como objetivo trazer Fury para o UFC para enfrentar Jon Jones em uma luta de MMA, o que foi um arranhão na cabeça do recém-contratado PFL por vários motivos.

“Eles estavam prontos para fazer Jon Jones e Tyson Fury no MMA – por que eles não poderiam fazer Ngannou e Fury no boxe? Não sei”, disse Ngannou. “Eu penso [he] fez isso para tentar tirar a luta de mim, e Dana enviou um contrato [for the Jones fight]. Ele enviou o contrato, o que eu acho muito embaraçoso porque esse contrato foi rejeitado, e ele assinou o meu para o GIMIK Fight Promotions.”

Para Ngannou, enquanto muitos no UFC e uma parte da comunidade do MMA continuavam a dizer que o prolífico nocauteador fez a escolha errada saindo do UFC e deixando uma grande luta com Jones na mesa, Ngannou não pode ajude, mas sorria para os odiadores e duvidosos.

“Não é segredo que tantas pessoas queriam que eu falhasse”, disse Ngannou. “Eles não querem que eu tenha sucesso, não é segredo, é bastante óbvio e todos vocês sabem disso.”