Francis Ngannou diz que o dinheiro que ganhará com o boxe Tyson Fury é ‘noite e dia’ do contrato com o UFC

Francis Ngannou está prestes a receber o pagamento.

No início deste ano, Ngannou assinou uma parceria lucrativa com o PFL com planos de estrear em 2024, após fazer sua estreia no boxe profissional. Na semana passada, a estreia no boxe foi finalmente anunciada: Ngannou enfrenta o campeão peso-pesado linear Tyson Fury em 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. Embora ainda haja alguns detalhes a serem resolvidos, uma coisa é certa – Ngannou está prestes a ganhar mais dinheiro em uma luta do que em toda a sua carreira no UFC.

“O que vou dizer é que, comparado ao que eu estava ganhando para minha luta no UFC, é dia e noite”, disse Ngannou na segunda-feira A Hora do MMA. “É uma mudança de vida. E seria a mesma coisa se eu lutasse primeiro no PFL. O que eu estava fazendo, o que eu fiz no meu último [UFC] luta, nem conta. Não é perto, nem perto.”

“Definitivamente sim”, acrescentou Ngannou quando perguntado se a bolsa era mais do que toda a sua carreira no UFC combinada. “Cem por cento, sim. Não ganhei tanto em toda a minha carreira no UFC, basicamente depois de recusar todos aqueles contratos que poderiam ter me dado mais dinheiro. Mas sim, se contarmos, com certeza.”

Ngannou deixou oficialmente o UFC no início deste ano após lutar contra seu contrato em 2022. O UFC tentou manter os serviços de seu campeão peso-pesado, com Ngannou dizendo que lhe ofereceram “cerca de US $ 8 milhões” para enfrentar Jon Jones no UFC 285, mas que ele passou porque o contrato era muito restritivo. Ngannou reiterou que ganhará mais para enfrentar Fury, mas também acrescentou que a oferta do UFC não era exatamente o que parecia.

“Já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: ‘Oh, eles ofereceram a ele US$ 8 milhões por luta, eles ofereceram a ele isso e aquilo’, o que não é exatamente o que [they offered]”, disse Ngannou. “Houve um truque lá e foi ruim. Foi só para eu colocar a caneta no papel. Havia apenas um grande número e atrás dele o papel estava praticamente em branco. Então não é como, tenho certeza que você vai dizer $ 3 milhões vezes três, para três lutas. Isso não é o que era. Não foi assim. Era a mesma tática. Para puxar algum número e querer impressioná-lo para que você assine o contrato.

Apesar de toda a conversa sobre dinheiro, Ngannou ainda se recusou a revelar as finanças exatas por trás de sua superluta de boxe, mas relatórios circulando estimam que o dia de pagamento de Ngannou esteja na casa dos oito dígitos. O próprio Ngannou não confirmou esse número, nem se estava ganhando pontos no pay-per-view, afirmando apenas que não sairia da Arábia Saudita “de mãos vazias”.

Mas Ngannou se dispôs a confirmar outra grande informação sobre a luta: a existência de uma cláusula de revanche.

“Existe uma possível cláusula de revanche”, disse Ngannou. “Não sei exatamente como explicar essa linguagem, mas sim, tem uma revanche aí dentro.

“[If I win], definitivamente ”, esclareceu Ngannou. “[If Fury wins], Não sei. Veremos como será. É por isso que tenho que vencer essa luta. Tenho que colocar tudo para conseguir essa revanche.”

Quaisquer que sejam as finanças, a luta já é uma vitória inequívoca para Ngannou, que essencialmente conseguiu tudo o que queria quando começou a negociar sua agência gratuita, e o fez apesar de uma enorme quantidade de reações negativas e dúvidas.

E para o campeão linear peso-pesado do MMA, isso é tão bom quanto saber que vai se estabelecer financeiramente para o resto da vida.

“É a história da minha vida”, disse Ngannou. “Tudo o que eu fiz, ninguém nunca acreditou em mim até que fosse feito. Este foi o caso [here] e me senti muito bem com isso. Eu estava tipo, ‘Sim. Eu fiz isso.’ As pessoas falam: ‘Quanto você está ganhando, você está ganhando muito dinheiro’, o que é verdade, mas meu sentimento não era sobre o que vou ganhar.

“Foi como, ‘Fiz isso mais uma vez.’ Minha capacidade de fazer as coisas, de aguentar firme e finalmente chegar ao resultado. Era mais sobre isso. Essa foi a mais emocionante. Eu me sinto aliviado, me sinto feliz. Foi uma sensação infernal.”