Francis Ngannou diz que Stipe Miocic é o peso-pesado mais perigoso do UFC

Se Jon Jones dar Stipe Miocic realmente lutar, será tudo menos uma moleza para Bones, de acordo com o ex-campeão Francisco Ngannou … que diz que o bombeiro de Ohio é “ainda o cara mais desafiador” da categoria, NÃO o atual campeão!

“Vai ser difícil para Jones. Acho que todos nós não damos o crédito devido a Stipe. Stipe não está tendo crédito suficiente. Para mim, ele ainda é o cara no peso pesado. Ele ainda é o cara mais desafiador no peso pesado divisão”, disse Ngannou, de 36 anos, recentemente, quando perguntamos se Jones venceria Miocic.

Miocic venceu a primeira luta no UFC 226 em 2018 por decisão unânime. Os grandões se reencontraram no UFC 260 em 2021… luta que Ngannou venceu por nocaute no 2º round.