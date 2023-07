Francis Ngannou explica como a luta de boxe Tyson Fury surgiu rapidamente

Por mais de um ano, Francis Ngannou e Tyson Fury se posicionaram publicamente sobre se enfrentar em uma luta de boxe. Mas quando Ngannou se tornou um agente livre no início deste ano, essa conversa pareceu morrer. Em vez disso, Fury mirou em uma luta de unificação do título com Oleksandr Usyk, enquanto Ngannou parecia estar se aproximando de um confronto com Deontay Wilder.

Foi uma surpresa na semana passada, quando surgiu a notícia de que Ngannou enfrentará Fury em uma luta de boxe em 28 de outubro em Riad, na Arábia Saudita. E de acordo com Ngannou, o anúncio pareceu repentino porque as negociações aconteceram muito rapidamente.

“Realmente começou há um mês, cinco semanas atrás”, explicou Ngannou em A Hora do MMA. “E então recebi uma ligação de [a representative] na Arábia e ele disse, ‘Eles querem fazer essa luta. Vamos nos encontrar em Nova York. Naquela época, eu não estava muito animado. Eu estava tipo, OK, vamos descobrir o que está acontecendo. … Chegamos a Nova York, começamos a conhecer pessoas e começamos a conversar.

“Foi rápido. A negociação durou menos de duas semanas.

Houve relatos conflitantes sobre detalhes em torno da luta. Mas o que está confirmado no momento é que a luta terá 10 rounds e será disputada nas regras do boxe tradicional. Nenhuma luva de quatro onças ou estipulações adjacentes ao MMA, como já havia sido cogitado, serão aplicadas.

Ngannou confirmou o relato do MMA Fighting de que a luta é uma luta profissional reconhecida que ficará no cartel de ambos os lutadores, porém o título dos pesos pesados ​​do Fury não estará em jogo.

“É uma luta real”, disse Ngannou. “Vai ser uma luta. A única diferença é que não haverá um título em jogo. Mas é uma luta de verdade, vai ficar nos nossos registros.

“O título não está em jogo. Essa é outra discussão, que vai demorar muito dentro do WBC. Para que essa luta acontecesse, haveria muitas partes envolvidas e essa luta não aconteceria. Então foi como, ‘OK, temos que fazer isso rápido e pronto.’ Então, era sobre fazer essa luta acontecer primeiro. Eu não teria nenhuma garantia se haveria um título e tudo isso, e então você tem que envolver todas aquelas pessoas naquele momento. A partir de agora, podemos ter essa discussão, porque a luta continua. Então podemos ter outra discussão e ver se isso é algo a ser considerado. Mas se não, o que importa é a luta. Eu estava indo para a luta, não estava indo para o título. Então, para mim, pessoalmente, nada muda.

“Eu nem me importo. Eu só quero a luta. Eu quero a luta, eu tenho a luta. Vou colocar tudo lá no dia 28 de outubro. Vou levar tudo comigo naquele octógono e deixar lá, e esse será o meu título.

Se o título está ou não em disputa, pode muito bem ser um ponto discutível. Ngannou é um azarão substancial nas apostas para Fury, e por um bom motivo: Fury é amplamente considerado um dos melhores boxeadores de sua geração e o maior peso pesado do mundo hoje, enquanto esta será a primeira luta de boxe profissional de Ngannou. Até o próprio Ngannou reconhece por que muitos na comunidade do boxe desdenham da luta.

“Neste caso, não direi que são os haters”, disse Ngannou. “Eu acho que eles estão certos. Eles têm do outro lado o cara que é o melhor do esporte e do outro [my] lado, eles têm esse cara que nunca viram em uma luta de boxe. Alguns deles, aqueles fãs de boxe, talvez nunca tenham assistido às minhas lutas. Então, para eles, é como ‘O que está acontecendo? Quem é esse cara?’ O que faz sentido. Eu estaria fazendo as mesmas perguntas.

“E claro, algumas pessoas no mundo do boxe vão ficar chateadas porque é a posição que eles queriam e esperavam estar na fila, e eles têm esse cara que está subindo em outra árvore e de repente ele pula e chega ao topo da árvore que eles querem subir [of]. ‘Ele nem ficou na fila!’ Então é claro que isso iria frustrá-los.”

De qualquer maneira, em outubro, Ngannou pretende frustrar Fury também. Porque enquanto a maioria está apenas dando a Ngannou uma chance de dar um soco para causar a reviravolta, o campeão linear dos pesos pesados ​​do MMA disse que está se preparando para todas as eventualidades no ringue.

“Pode acontecer de maneiras diferentes, mas acho que ele vai tentar me jogar à distância e talvez arrastá-lo para a decisão”, disse Ngannou. “Sei que muitas pessoas estão apenas me dando uma chance se eu me conectar aleatoriamente ou algo assim, mas também estou trabalhando caso tomemos uma decisão. Obviamente, eu teria que quebrar a distância dele, porque ele é muito bom em controlar a distância e tudo mais. Vou constantemente tentar quebrar isso e ter que me expor e entrar.

“É difícil, mas quero muito vencer, mesmo que seja na decisão. Não quero dar espaço para que ele se sinta confortável. Ele é muito bom quando está confortável, quando está ali, relaxando. Ele é muito bom, mas vamos ver como ele reage quando você aplica pressão, não apenas tentando acertar um grande soco, mas continua empurrando. Acho que essa será a minha abordagem.”

Mas mesmo que isso não funcione para Ngannou e ele seja derrotado sumariamente por Fury, isso não importa muito, porque ele já venceu apenas marcando a luta.

“Fui paciente, fiquei de boca fechada, porque ande em silêncio e deixe o resultado fazer barulho por você”, disse Ngannou. “O resultado está fazendo barulho e, no final das contas, eu consigo a vitória.”