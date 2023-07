Franquia Escape 60 é a sensação do entretenimento!

Se você é apaixonado por jogos de desafio, mistério e aventura, provavelmente já ouviu falar da Escape 60, uma franquia que tem conquistado o coração dos brasileiros ao oferecer uma experiência única de entretenimento.

Por isso que hoje, indicaremos tudo sobre a franquia e como ser um franqueado, para se tornar a sensação do entretenimento.

História da Franquia Escape 60

A história da franquia Escape 60 remonta a 2015, quando a primeira unidade foi inaugurada no Brasil. A ideia de trazer os famosos “escape rooms” para o país foi concebida pelos fundadores Jeannette Galbinski e Márcio Abraham, em uma viagem para a Europa, onde conheceram o conceito e ficaram impressionados com o sucesso e a aceitação do público.

No mesmo ano, Karina Papautsky e José Roberto Szymonowicz também viajaram aos Estados Unidos para conhecer o negócio.

Assim, com base nessa inspiração, os quatro sócios decidiram trazer a novidade para o Brasil. Dessa forma, criando um negócio inovador que revolucionaria o mercado de entretenimento no país.

Assim, em São Paulo, surgiu a primeira unidade da Escape 60, oferecendo aos brasileiros a oportunidade de vivenciar uma experiência única e emocionante de resolução de enigmas e quebra-cabeças em um ambiente real e imersivo.

Desde o início, a franquia foi um sucesso estrondoso, com filas de espera e uma demanda crescente por parte do público ávido por desafios e diversão. Afinal, a proposta de proporcionar uma experiência diferenciada e envolvente logo cativou os jogadores e tornou-se um fenômeno na indústria de entretenimento.

Produtos e serviços oferecidos

A principal atração da franquia Escape 60 são suas salas temáticas, projetadas para oferecer desafios intelectuais e emocionais aos jogadores. Cada sala possui um cenário e uma história específica. Então, os participantes são trancados nesse ambiente por um tempo determinado, geralmente 60 minutos.

Durante esse período, eles precisam trabalhar em equipe, usar o raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de solucionar problemas para encontrar pistas, decifrar códigos e escapar a tempo.

Além disso, a franquia está sempre lançando novas salas temáticas, o que garante que os clientes tenham sempre novas opções para se divertir e testar suas habilidades.

Indo além das salas de escape, a franquia também oferece outros serviços, como experiências virtuais, jogos corporativos e festas de aniversário temáticas, por exemplo.

A Escape 60 se destaca por sua constante inovação, sempre trazendo novas salas e experiências para encantar os clientes. Dessa forma, garante que eles voltem sempre em busca de novas aventuras.

Como ser um franqueado da Escape 60

Se você se interessou em fazer parte desse negócio de sucesso e se tornar um franqueado da Escape 60, é importante conhecer o processo de seleção e os requisitos para ingressar na rede.

Então, o primeiro passo é entrar em contato com a franquia por meio do site oficial ou dos canais de atendimento disponíveis.

A equipe da Escape 60 irá fornecer informações detalhadas sobre o processo de franqueamento e agendar uma reunião para apresentar o modelo de negócio, os investimentos necessários. Assim como, o suporte oferecido aos franqueados e os procedimentos para a abertura da unidade.

A franqueadora oferece um suporte completo aos seus franqueados, que contam com o suporte contínuo da equipe de marketing, que realiza campanhas de divulgação e ações promocionais para atrair mais clientes e garantir o sucesso da unidade.

Tipos de negócio oferecidos

A Escape 60 oferece diferentes modelos de negócio para atender às necessidades e disponibilidade dos empreendedores interessados. Sendo assim, os principais tipos de negócio são:

Store

Modelo de negócio menor, que pode ser instalado em shoppings, galerias ou espaços comerciais menores. Para isso, oferece uma seleção de salas temáticas e produtos relacionados ao universo dos jogos de fuga.

Classic

Modelo de negócio mais completo, com espaço para várias salas temáticas, lounge de espera, área de recepção e loja de souvenirs. Geralmente, a sua instalação acontece em locais de grande circulação e visibilidade.

Corporativo

Aqui, este modelo oferece serviços personalizados para eventos corporativos, treinamentos empresariais e atividades de team building.

Vale a pena investir na Franquia Escape 60?

Investir na franquia Escape 60 pode ser uma excelente opção para empreendedores que buscam um negócio promissor e com grande apelo no mercado de entretenimento. Logo, a franquia já tem solidez no Brasil e continua expandindo, o que demonstra sua solidez e aceitação pelo público.

Com uma experiência única de diversão e interação, a Escape 60 conquista tanto clientes que buscam momentos de lazer e descontração, quanto empresas que buscam uma forma inovadora de desenvolver suas equipes e estimular o trabalho em grupo.

No entanto, é fundamental realizar uma análise cuidadosa do mercado local, da concorrência e dos custos envolvidos no investimento. Além disso, é importante estar disposto a dedicar tempo e esforço para gerenciar o negócio de forma eficiente e garantir o sucesso da franquia.