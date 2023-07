Franquia Velocity descubra quanto custa e se vale a pena investir

A marca Velocity é conhecida por ser uma das principais empresas de ciclismo indoor do mundo, com uma vasta gama de produtos de alta qualidade. Se você está considerando investir num negócio deste formato, a franquia Velocity pode ser a escolha perfeita. Neste artigo, exploraremos a história da franquia Velocity, quanto custa e se vale a pena investir, considerando as suas características únicas.

História da marca Velocity

A franqueadora iniciou-se em 2013, quando um grupo de investidores nacionais e internacionais, iniciaram o primeiro estúdio de ciclismo indoor. Desde então, a marca expandiu-se rapidamente, possuindo 42 unidades em operação no Brasil, e mais 23 em obras para inauguração, 3 unidades no México e 6 unidades próprias.

A marca Velocity é conhecida por oferecer uma experiência de ciclismo indoor intensa e emocionante incomparável com qualquer outra rede franqueadora no mercado. O sucesso da franquia é devido à sua abordagem inovadora para o ciclismo indoor, combinada com a sua paixão pela aptidão física.

Características únicas dos estúdios Velocity

Os estúdios possuem várias características únicas que as distinguem dos outras do mercado.

Marca forte no mercado

A marca se destaca no mercado consumidor de pessoas entusiastas de praticantes de atividades físicas, uma vez que possui diferenciais significativos que possibilitam a solidez e a reputação ilibada da marca. Este diferencial é muito importante, uma vez que, a marca forte que a empresa possui, é conhecida por oferecer uma experiência única de ciclismo indoor.

Indoor bikes — o pilar da rede Velocity

As bicicletas indoor são o pilar da rede Velocity, e a empresa possui uma vasta gama de bicicletas de alta qualidade usadas em todas as unidades franqueadas. A marca é conhecida por oferecer uma experiência única de ciclismo indoor incomparável com qualquer outra marca no mercado.

Elas são projetadas para se adaptarem a todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até atletas profissionais. Além disso, sua configuração ergonômica, proporciona o máximo conforto e segurança aos utilizadores.



Permissão de velocidade

É um conceito exclusivo da marca Velocity, que permite aos utilizadores monitorizar a sua velocidade e desempenho durante a sessão de ciclismo indoor.

A permissão de velocidade é uma tecnologia avançada implementada nos estúdios franqueados, permitindo que os utilizadores se desafiem e melhorem o seu desempenho.

Variedade de aulas de ciclismo indoor

A empresa também oferece uma variedade de aulas de ciclismo indoor, permitindo que os utilizadores escolham a aula que melhor se adapta às suas necessidades. Além disso, as franqueadas Velocity oferecem vários programas de treino, desde iniciantes até atletas profissionais.

Desta forma, a franqueadora oferece um sistema de treino completo e suporte contínuo aos franqueados, permitindo que eles ofereçam a melhor experiência possível aos seus clientes.

Quanto custa uma franquia Velocity?

Segundo a franqueadora, os custos para implantar uma unidade Velocity envolvem os seguintes valores, diferenciados pelo modelo de negócio oferecido ao franqueado, com o intuito de facilitar e dar acesso a todos os tipos de investimento, de acordo com seu bolso:

Modelo de Negócio: Velocity

Estúdio tradicional, com salas de bike indoor.

Custos iniciais: a partir de R$ 650 mil;

Taxa de franquia: R$ 110 mil;

Taxa de marketing: 1% sobre o faturamento bruto;

Royalties: 10% sobre o faturamento bruto;

Estimativa de retorno do investimento inicial: entre 12 e 36 meses;

Estimativa de faturamento bruto: R$ 1,8 milhões.

Modelo de Negócio: Kore

Estúdio com foco em treino funcional exclusivo desenvolvido pela marca.

Custos iniciais: a partir de R$ 220 mil;

Taxa de franquia: R$ 55 mil;

Taxa de marketing: 1% sobre o faturamento bruto;

Royalties: 10% sobre o faturamento bruto;

Estimativa de retorno do investimento inicial: entre 24 e 36 meses;

Estimativa de faturamento bruto: R$ 750 mil.

Vale a pena investir em uma franquia Velocity?

Por fim, a franquia é a escolha perfeita para os entusiastas de boa forma corporal que desejam possuir o seu próprio negócio e tornarem-se empreendedores. Além disso, a empresa oferece um sistema de treino completo e suporte contínuo aos franqueados, permitindo-lhes oferecer aos seus clientes a melhor experiência possível.

Uma das principais vantagens de possuir uma unidade franqueada é a marca forte que a empresa possui. Além disso, outra vantagem de possuir unidade franqueada é a baixa taxa de royalties que a empresa cobra aos franqueados, que permite aumentar os lucros, e investir mais no crescimento do seu negócio.

Avalie suas possibilidades de compra de uma unidade franqueada da Velocity, bem como as necessidades locais da clientela e a concorrência envolvida. Mas tenha certeza, que este modelo diferenciado de negócio fará toda a diferença em sua vida. Por isso, vale a pena sim, investir na marca Velocity.