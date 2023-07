FRAUDE no Bolsa Família gera BLOQUEIOS: Saiba quem será afetado

Uma nova suspeita de fraude no Bolsa Família tem gerado o bloqueio de milhares de cadastros. A iniciativa é para garantir que pessoas que não precisam do benefício deixem de recebê-lo indevidamente.

Porém, muitos brasileiros têm ficado preocupados com a possibilidade de também serem afetados por esse novo pente-fino. Por isso, preparamos este texto para você tirar todas as suas dúvidas e compreender o que está acontecendo. Continue lendo.

Suspeita de fraude no Bolsa Família gera bloqueios, entenda

A suspeita de fraude no Bolsa Família é focada em cadastros classificados como unipessoais, ou seja, cadastros de pessoas cuja família é de apenas um membro. A suspeita surgiu quando indícios de que muitas pessoas, que moram com outros familiares, têm colocado que moram sozinha para receber mais parcelas do Bolsa Família por mês.

Por exemplo, imagine que, em uma residência, moram 5 pessoas juntas. Porém, cada uma delas fez o seu cadastro no Bolsa Família alegando que mora sozinha em determinado endereço. Por conta disso, a família estaria recebendo 5 parcelas mensais do Bolsa Família, devido à fraude nos dados.

Acontece que essa desconfiança ficou ainda maior quando o número de cadastros unipessoais aumentou drasticamente no fim do ano passado. É como se, de uma hora para outra, muitas pessoas passaram a morar sozinhas e necessitaram do auxílio.

Obviamente, há muitas famílias que realmente são formadas por apenas uma pessoa, e que não serão afetadas com o corte. No entanto, em caso de suspeitas de fraude, o bloqueio poderá acontecer e o cidadão será convocado para comparecer ao CRAS a fim de atualizar o cadastro e comprovar que mora sozinho.

Já quem não comparecer ou não tiver como comprovar que realmente mora só, correrá o risco de perder o acesso ao benefício.

Lembrando que o intuito desse tipo de convocação e pente-fino não é punir os beneficiários, mas garantir que quem realmente precisa tenha acesso aos valores mensais do Bolsa Família.

Afinal, se pudermos esgotar os casos de fraudes, teremos mais “espaço” para pessoas que realmente merecem receber o benefício, ou seja, que estejam realmente dentro dos requisitos estipulados pelo programa.

O que fazer no caso de bloqueios indevidos?

Infelizmente, sabemos que o sistema pode ser falho às vezes. No caso da fraude no Bolsa Família que vem gerando bloqueios, muitas famílias verdadeiramente unipessoais podem sofrer com esse tipo de “pausa” nos pagamentos.



Você também pode gostar:

No entanto, se esse é o seu caso e você sabe que está cumprindo todas as regras do programa, basta se dirigir ao CRAS próximo da sua casa para regularizar a situação. Assim que o desbloqueio acontecer, você receberá todo o valor retroativo que ficou “retido” enquanto ocorriam as investigações.

Sabemos que isso pode, de fato, atrapalhar a rotina e ser um contratempo. Entretanto, devemos sempre ter em mente que se trata de um processo que visa oferecer o Bolsa Família para quem merece e precisa de verdade.

Portanto, se você tem direito de receber, mas acabou sendo bloqueado, apenas vá até o CRAS e organize a sua situação novamente.