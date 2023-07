Freitas Varejo ABRE VAGAS no Nordeste

A Freitas, rede de lojas que atua no ramo de utilidades para o lar e atualmente administra 8 grandes marcas situadas no Nordeste, está contratando novos profissionais no mercado. Dessa forma, antes de falar um pouco mais sobre a rede, veja quais são os cargos oferecidos:

Analista de E-commerce Sênior – Maracanaú – CE – Efetivo;

Assistente de Atendimento – Maracanaú – CE – Efetivo;

Assistente de E-Commerce – Maracanaú – CE – Efetivo;

Assistente de Gente e Gestão Júnior – Fortaleza – CE – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Maracanaú – CE – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Camaçari – CE – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Maracanaú – CE – Efetivo;

Conferente – Fortaleza – CE – Temporário;

Coordenador (a) de Atendimento – Pacajus – CE – Efetivo;

Coordenador de Loja – Fortaleza – CE – Efetivo;

Coordenador de Loja – Maceió – AL – Efetivo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Campina Grande – PB – Efetivo;

Fiscal de Prevenção de Perdas – Pacajus – CE – Efetivo;

Gerente Auxiliar – Cabedelo – PB – Efetivo;

Líder Comercial – Fortaleza – CE – Efetivo;

Líder de Estoque – Fortaleza – CE – Efetivo;

Motorista – Categoria “D e E` – Maracanaú – CE – Efetivo;

Operador (a) Comercial – Fortaleza – CE – Efetivo;

Operador (a) Comercial – Campina Grande – PB- Efetivo;

Operador (a) Comercial – Salvador – BA – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Fortaleza – CE – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Campina Grande – PB – Efetivo;

Supervisor (a) de Logística e-Commerce – Maracanaú – CE – Efetivo.

Mais sobre a Freitas Varejo

Dando mais detalhes sobre a Freitas, é interessante deixar claro que o grupo possui mais de 1.200 colaboradores, treinados e capacitados e quatro centros de distribuição que agregam valor na geração de soluções para o dia a dia.

Além disso, oferece um amplo mix de produtos com qualidade e credibilidade, pensado em facilitar o dia a dia dos consumidores, como: utensílios domésticos, decoração, eletrodoméstico, móveis e brinquedos.

Por fim, possui uma estrutura física e tecnológica capaz de garantir o abastecimento continuo de mais de 30 lojas físicas pulverizadas no Nordeste.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

